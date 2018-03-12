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Макрон: Диалог с Россией - путь к миру в Сирии

12 марта 2018, 20:54  •  86 • Политика
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что нежелание Запада вести диалог с Россией по поводу Сирии долгое время мешало урегулированию раздирающих эту страну гражданских конфликтов.
Проблему Сирии нельзя решить без диалога с Россией. Такую позицию озвучил сегодня президент Франции Эммануэль Макрон.
С самого своего избрания на пост главы Пятой республики в мае прошлого года, продолжил Макрон, он старался проводить "постоянную и последовательную политику в отношениях с Россией". "Мы стремимся к эффективному диалогу, который бы вел к конкретным результатам", - отметил он во время своей пресс-конференции в Индии.
В прошлом Запад отказывался вести с Россией диалог, подчеркнул президент Франции, что весьма негативно сказывалось на сирийском мирном процессе.
"Помогло ли полное отсутствие диалога с Россией в предшествующие годы продвижению в сирийском вопросе? Мне так не кажется. Мы сделали поэтому ставку на постоянный и требовательный диалог", - суммировал свою точку зрения он.

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