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Макрон беспардонно влез в разговор Путина и Зеленского. В Кремле объяснили почему

16 декабря 2019, 11:09  •  172 • Политика
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что разговор с глазу на глаз между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским во время встречи в Париже был прерван. Как пояснил Песков, в целом персональная беседа лидеров двух государств продолжалась порядка 15 минут. Однако разговор тет-а-тет был переведён в иной формат после беспардонного вмешательства со стороны Эммануэля Макрона, который выдвинул своё предложение.
Президент Франции Эммануэль Макрон вмешался в личную беседу российского и украинского лидеров во время встречи в Париже. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в общей сложности Владимир Путин и Владимир Зеленский общались в формате тет-а-тет порядка 10-15 минут. "Они, разумеется, используют разную терминологию", — поделился деталями Песков в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
Однако в ход беседы политиков со своим предложением беспардонно вмешался хозяин встречи Эммануэль Макрон. Отмечается, что французский лидер выступил за продолжение разговора, однако в рамках "нормандского формата".
Впрочем, добавил Песков, даже пятнадцать минут личного диалога для лидеров России и Украины "не так коротко".
Как сообщалось ранее, в ходе "нормандского саммита" со стороны участников встречи были попытки вести разговор "на повышенных тонах".
Песков признал, что такие моменты действительно были, однако назвал беседу "рабочей".
"Нормандский саммит" (Россия, Украина, Франция и Германия) состоялся в Париже 9 декабря. По его итогам было принято коммюнике, которое среди прочего называет Минские соглашения основой для урегулирования конфликта в Донбассе. На этом в первую очередь настаивает Россия, напоминает РИА Новости.
Следующая встреча в "нормандском формате" должна пройти через четыре месяца.

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