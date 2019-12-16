Макрон беспардонно влез в разговор Путина и Зеленского. В Кремле объяснили почему

Президент Франции Эммануэль Макрон вмешался в личную беседу российского и украинского лидеров во время встречи в Париже. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в общей сложности Владимир Путин и Владимир Зеленский общались в формате тет-а-тет порядка 10-15 минут. "Они, разумеется, используют разную терминологию", — поделился деталями Песков в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

Однако в ход беседы политиков со своим предложением беспардонно вмешался хозяин встречи Эммануэль Макрон. Отмечается, что французский лидер выступил за продолжение разговора, однако в рамках "нормандского формата".

Впрочем, добавил Песков, даже пятнадцать минут личного диалога для лидеров России и Украины "не так коротко".

Как сообщалось ранее, в ходе "нормандского саммита" со стороны участников встречи были попытки вести разговор "на повышенных тонах".

Песков признал, что такие моменты действительно были, однако назвал беседу "рабочей".

"Нормандский саммит" (Россия, Украина, Франция и Германия) состоялся в Париже 9 декабря. По его итогам было принято коммюнике, которое среди прочего называет Минские соглашения основой для урегулирования конфликта в Донбассе. На этом в первую очередь настаивает Россия, напоминает РИА Новости.

Следующая встреча в "нормандском формате" должна пройти через четыре месяца.