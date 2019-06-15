Макрон берёт курс на президентские выборы 2022 года

Ни одна из намеченных Макроном социальных реформ не основана на экономическом росте

12 июня премьер-министр Франции Эдуар Филипп во второй раз после вступления в должность выступил с общеполитическим докладом перед Национальным собранием. За доверие правительству проголосовали 363 депутата, 163 проголосовали против, 47 воздержались.

Это выступление премьер-министра можно рассматривать как программу, с которой президент Эмманюэль Макрон пойдёт в 2022 году на второй президентский срок. Вотум доверия правительству Макрона в Национальном собрании обеспечен за счёт голосов, которыми располагает президентская партия «Вперёд, Республика!».

Свою речь Эдуар Филипп готовил в течение трёх дней, не выходя из кабинета в Матиньонском дворце, в окружении целой команды спичрайтеров и политических консультантов. Для консультаций с премьером приглашались лидер центристского «Демократического движения» Франсуа Байру, генеральный делегат партии «Вперед, республика!» Станислас Герини, председатель Национального собрания Ричард Ферран, известный защитник окружающей среды Паскаль Канфин, ряд новых членов Европейского парламента.

В числе главных правительственных проектов – пенсионная реформа («мать всех реформ», как пишет Bloomberg), снижение подоходного налога, закон по биоэтике, экологическое ускорение, борьба с безработицей.

Ударное направление правительственной политики Эдуар Филипп обозначил как «экологическое ускорение»: «Мы должны сделать нашу экономику более чистой, и прежде всего это касается того, как мы производим нашу энергию и передвигаемся. Я надеюсь, что оба законопроекта будут приняты до лета», – заявил премьер-министр. Он сообщил, что правительство будет вести переговоры с Европейской комиссией о новом регулировании цены на электроэнергию, чтобы «дать французам средства для отопления без загрязнения окружающей среды». Второе направление экологического ускорения обозначено как необходимость покончить с мусорными отходами. В частности, премьер пообещал, что все одноразовые изделия из пластика будут запрещены во Франции со следующего года.

Эдуар Филипп предупредил, что те французы, которые не захотят отапливать свои жилища, не загрязняя окружающую среду, «будут платить больше». А если учесть, что большинство французов в провинции топят свои дома углем и добираются на работу на личных автомобилях, заявленное правительством экологическое ускорение их если не разорит, то сделает беднее.

Французские СМИ единодушно отмечают, что масштабные демонстрации «жёлтых жилетов», которые несколько месяцев потрясали Францию, заставили Макрона внести в правительственные программы изменения. Эдуар Филипп в своём выступлении перед депутатским корпусом это признал. «Некоторые из наших соотечественников могли поверить, что мы проводили реформы без них или даже против них, – говорил Филипп в Национальном собрании. – Мы должны изменить наш метод, убедить их, что мы делаем это для них». И он убеждал как мог.

Он обязался «положить конец злоупотреблению» работодателей краткосрочными контрактами, хотя одновременно сообщил, что для тех, кто получал высокую зарплату, то есть для высококвалифицированных специалистов, пособие по безработице будет снижено. И напомнил, что Франция ещё «не покончила с массовой безработицей».

Объявив о новых налоговых льготах для домохозяйств (в целом за пять лет налоги для домохозяйств упадут на 27 миллиардов евро), глава правительства предупредил, что это приведёт к «сдерживанию государственных финансов», то есть к сокращению бюджета.

Ещё одна «великая задача нашего поколения» – создание универсального пенсионного плана, сказал Филипп. «Франция – одна из немногих стран, где уровень жизни пенсионеров несколько выше, чем у остального населения. Но наша система не проста и не справедлива», – добавил он, давая понять, что универсальный пенсионный план будет основан на снижении пенсионного обеспечения. Общие контуры пенсионной реформы, задуманной правительством, таковы. Чтобы получить пенсию в размере не менее 85% от минимальной заработной платы, нужно будет проработать всю жизнь. Стимулы для более продолжительной работы будут созданы без сдвига установленного законом пенсионного возраста.

Существенно, что ни одна из намеченных правительством Макрона реформ не основана на экономическом росте, все они будут проводиться за счёт перераспределения бюджетных средств.

Что касается закона о биоэтике (о репродукции с медицинской помощью для сожительствующих лесбиянок), который был обещан Макроном ещё в ходе его избирательной кампании, то Филипп подтвердил, что соответствующий законопроект готовится.

Премьер-министр коснулся также проблемы иммиграции, заявив, что «право на убежище – это… цена верности нашим ценностям, и мы должны… обеспечить, чтобы лица, ищущие убежища, выбирали Францию ​​ради наших ценностей, а не потому, что наша система более благоприятна, чем другая». Правительство, по словам Эдуара Филиппа, будет поддерживать «ответственный ислам», «воспитывать во Франции имамов, которые говорят по-французски и не получают вознаграждение от иностранных государств, не ставя под сомнение… свободное осуществление культов».

Речь премьер-министра неоднократно прерывалась ироническими репликами депутатов от оппозиции.

Основным политическим противником Макрона остаётся победившая на выборах в Европейский парламент Марин Ле Пен. Она резко раскритиковала недавнее выступление Макрона в Женеве на конференции Международной организации труда (МОТ). «В Женеве, – пишет она, – Эмманюэль Макрон снова проявил двуличие, которого он не чужд, обличая эксцессы «сумасшедшего капитализма» в таких организациях, как МВФ или ВТО, и призывая вернуться к социальной рыночной экономике, где каждый получает свою долю вместо захвата богатства немногими». Макрон, говорит Марин Ле Пен, пытался заставить профсоюзы забыть, что он «поощрял, организовывал и усиливал во Франции то, что и вызвало одно из величайших движений народного протеста» [движение «жёлтых жилетов»]. Макрон был и остаётся президентом сверхбогатых, исповедуя «религию рынка, культ жадности и являясь вдохновенным проповедником «сумасшедшего капитализма» (le catéchisme de marché, le culte de la cupidité, ce «capitalisme fou » dont il est un prédicateur fasciné et exalté).

Однако, несмотря на всю критику политических оппонентов, несмотря на общенациональный социальный протест, каким стало движение «жёлтых жилетов», Макрон идёт на второй президентский срок и при этом берёт на себя роль лидера Евросоюза, акцентируя его наднациональную направленность. В марте он выступил за создание общей системы обороны Европейского союза и единого европейского Совета безопасности, что приведёт к полной потере суверенитета Францией и другими государствами-членами ЕС, тем более что Макрон предложил включить в европейский Совбез и покидающую Евросоюз Великобританию.