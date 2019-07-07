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Макрон — новый Наполеон?

07 июля 2019, 09:24  •  155 • Аналитика
Канцлер Германии Ангела Меркель уходит, очевидные проблемы со здоровьем у «железного канцлера» свидетельствуют, что «железо» устало. На фоне заката Меркель всё большую политическую активность проявляет французский президент Эммануэль Макрон, и он имеет шансы стать политическим тяжеловесом Европы № 1. Важно, что сам Макрон явно имеет такие амбиции.




Новый «архитектор» Европы


На G20 в Осаке Эммануэль Макрон выступил с инициативой создания «новой архитектуры доверия и безопасности между Европой и Россией». Вообще, эти слова вполне мог сказать и Владимир Путин, но их сказал Макрон. После этого неудивительно, что он сразу принял предложение Путина приехать в Москву на 75-летие нашей Победы, в то время как Трамп обещал «серьёзно обдумать эту возможность». Макрон рассыпался даже в любезностях по поводу того, что Франция многим обязана победе СССР в войне с Гитлером.


Пресс-секретарь Дмитрий Песков после G20 отметил, что «Россия впервые почувствовала взаимность от президента Трампа в стремлении нормализовать отношения», но президент Макрон явно превзошёл в этом Трампа. Интересно, что политические векторы Трампа и Макрона в отношении России совпадают, и это, видимо, не случайно: мы уже говорили об особом отношении Трампа к Макрону, с которого он готов «сдувать пылинки». Можно предположить, что предлагаемая Макроном «новая архитектура доверия и безопасности в Европе» согласована с Вашингтоном, именно с Трампом.

Оппозицию Трампу на G20 представляла британский премьер Тереза Мэй: она как могла «противостояла Путину», но смогла немного, оказавшись в Осаке «белой вороной» в красном платье. По сути, Мэй представляла и американских демократов-неоконов, терпящих поражение от Трампа. Вообще, Британия становится бастионом глобалистов-неоконов после их поражения в Америке, поэтому, скорее всего, Лондон продолжит и дальше свою политику конфронтации с Москвой.

Париж против Берлина


Обостряется борьба Парижа и Берлина в Европейской комиссии за пост председателя ЕК после ухода в отставку Жан-Клода Юнкера. Германия хочет сохранить пост председателя ЕК за собой, Франция желает его получить. Это важный вопрос: именно борьба за пост председателя ЕК между Германией и Британией стала поводом для тогдашнего британского премьера Кэмерона провести референдум по выходу Британии из Евросоюза, закончившийся Брекзитом. Тогда Германия продавила свою кандидатуру Юнкера. Пост главы ЕК очень важен, и у Макрона тоже проскальзывала угроза покинуть Евросоюз. Очевидно, что в этом европейском противостоянии трамповский Вашингтон будет делать ставку на Францию и Макрона.

Сегодняшний французский президент способен на многое, достаточно вспомнить его неожиданный выпад против «Северного потока 2». Когда как бы ничего не предвещало, Париж стал вдруг угрожать блокировкой СП-2 в Европейской комиссии, причём вслед за угрозой трамповских санкций против газопровода. Этих санкций до сих пор так и не последовало, и Макрон свой неожиданный демарш дезавуировал, однако он подтверждает существование неформальной связи между Макроном и Трампом.

Устоял Макрон и против «жёлтых жилетов», и никто из политических противников во Франции не смог воспользоваться сложившейся ситуацией и даже не пытался серьёзно воспользоваться этой его слабостью. Почему? Видимо, Макрон пользуется серьёзной поддержкой не только французской, но и американской олигархии и связанных с ними спецслужб.

«Европейский Обама»


Макрона уже не раз называли «европейским Обамой», и действительно, оба этих политика попали «из грязи в князи» мировой политики. Скромный профессор юриспруденции Барак Обама из американской, можно сказать, глубинки менее чем за год был так раскручен Демпартией США, что победил на выборах и занял пост президента США. Скромный банковский служащий Макрон был раскручен французскими медиа, финансистами и спецслужбами до президента Франции всего за полгода! Это их, конечно, объединяет.

Ещё они оба фотогеничны, харизматичны, хорошие ораторы, то есть способны выполнять на высоком уровне представительские функции, и оба без серьёзных связей в «высших кругах», то есть полностью подконтрольны властной закулисе. Поэтому Эммануэль Макрон хоть и напоминает Наполеона (и многие лепят из него Наполеона), он пока только тень Наполеона, в которой скрываются его властные кураторы. Кстати, всё вышеперечисленное относится и к Владимиру Зеленскому.
Виктор Каменев

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