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Макрон - новый Наполеон? Медведев раскрыл имперские планы Франции
08 февраля 2022, 21:00 • 58 • Политика
Журналист Андрей Медведев раскрыл имперские планы Франции, комментируя недавнюю поездку французского лидера в Москву и Киев. Макрон - новый Наполеон?
Медведев считает, что переговоры президента Франции Эммануэля Макрона с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским - это не попытка помирить две страны, а попытка заработать репутацию миротворца перед выборами.
Однако дело не только в самопиаре. По словам журналиста, Франция - одна из тех немногих стран, которые хотят построить вокруг себя империю 2.0. Не случайно Париж пытается укрепить своё влияние там, где некогда были французские колонии.
- рассуждает Медведев в Telegram.
Хотя в реальности, конечно, результат переговоров нулевой. Единственное, чего пока добился Макрон своим примирительным турне, - это политические очки.
Напомним, что президент Франции накануне встретился с Путиным и обсудил с ним ситуацию на Украине, а также вопросы в сфере безопасности. После этого издание Financial Times сообщило, что лидеры двух стран договорились о деэскалации в Восточной Европе и выводе русских войск из Белоруссии после окончания совместных учений. Однако Кремль опроверг эту информацию.
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