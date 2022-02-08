Макрон - новый Наполеон? Медведев раскрыл имперские планы Франции

Журналист Андрей Медведев раскрыл имперские планы Франции, комментируя недавнюю поездку французского лидера в Москву и Киев. Макрон - новый Наполеон?

Медведев считает, что переговоры президента Франции Эммануэля Макрона с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским - это не попытка помирить две страны, а попытка заработать репутацию миротворца перед выборами.

Однако дело не только в самопиаре. По словам журналиста, Франция - одна из тех немногих стран, которые хотят построить вокруг себя империю 2.0. Не случайно Париж пытается укрепить своё влияние там, где некогда были французские колонии.

И вот тут возникают московские переговоры, которые теперь подаются как большая победа Макрона. А кто может одерживать геополитические победы? Ну империя же. Которая, согласно Наполеону, синоним порядка,

- рассуждает Медведев в Telegram.

Хотя в реальности, конечно, результат переговоров нулевой. Единственное, чего пока добился Макрон своим примирительным турне, - это политические очки.

Напомним, что президент Франции накануне встретился с Путиным и обсудил с ним ситуацию на Украине, а также вопросы в сфере безопасности. После этого издание Financial Times сообщило, что лидеры двух стран договорились о деэскалации в Восточной Европе и выводе русских войск из Белоруссии после окончания совместных учений. Однако Кремль опроверг эту информацию.