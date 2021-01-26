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Маковецкий: "Нам хроники в Госдуме не нужны!"

26 января 2021, 17:00  •  135 • Политика
Актёр Сергей Маковецкий жёстко высказался о работе российских депутатов. Его безмерно возмущает полупустой зал и постоянно "болеющие" народные избранники. "В Госдуме нам хроники не нужны", - резко заявил артист.
В эфире передачи "Познер Online" народный артист России Сергей Маковецкий порассуждал об отечественной политике. По собственному признанию актёра, в политику он старается не вмешиваться - считает, что этим должны заниматься профессионалы. Но раз уж человек идёт в политику, то должен работать на совесть, чего не демонстрируют российские депутаты.
Актёра особенно раздражает, что парламентарии позволяют себе просто не появляться на заседаниях, отговариваясь надуманными болезнями. "Меня абсолютно не оставляет равнодушным то, что происходит", - признался Маковецкий.
Актёр не скрывает, что иногда ему хочется прикрикнуть на народных избранников. Он уверен, что вопрос можно решить очень просто:
"Почему вы не были на заседании? - Вот у меня справка о болезни. - Хорошо, на первый раз прощается. Второй раз? Нам хроники не нужны. И всё".
По словам Маковецкого, депутат - это не образ жизни, а работа, причём тяжёлая, вот только не все, кто попадает в Думу, это понимают.

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