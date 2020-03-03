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Махал руками и заводил трибуны: Украинец набросился на русского хоккеиста во время матча

03 марта 2020, 09:35  •  31 • В мире
Украинец Игорь Мережко набросился на русского хоккеиста Андрея Банникова во время матча между узбекским "Хумо" и российским "Торосом". После драки Мережко победно махал руками и заводил трибуны, требуя поддержки.
На опубликованном на YouTube видео видно, что Мережко превосходит Банникова в росте и комплекции, однако русский хоккеист не стушевался и не отказался от поединка.
Комментаторы отметили, что драка длилась довольно долго и Мережко, в отличие от Банникова, остался в шлеме. Кроме того, по их словам, украинец получил немалый опыт в драках во время своего выступления в низших американских лигах.
По свидетельствам комментаторов, у Банникова на лице была замечена кровь.
Украинца отправили на скамью штрафников. В этот момент он победно вскинул руки и начал заводить трибуны, требуя поддержки.
Причина конфликта пока неизвестна.
Ранее сообщалось, что после разгрома сборной Канады по хоккею в матче группового раунда Молодёжного чемпионата мира разразился скандал. Капитан Барретт Хэйтон не снял шлем во время исполнения гимна России.

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