Махал руками и заводил трибуны: Украинец набросился на русского хоккеиста во время матча

На опубликованном на YouTube видео видно, что Мережко превосходит Банникова в росте и комплекции, однако русский хоккеист не стушевался и не отказался от поединка.

Комментаторы отметили, что драка длилась довольно долго и Мережко, в отличие от Банникова, остался в шлеме. Кроме того, по их словам, украинец получил немалый опыт в драках во время своего выступления в низших американских лигах.

По свидетельствам комментаторов, у Банникова на лице была замечена кровь.

Украинца отправили на скамью штрафников. В этот момент он победно вскинул руки и начал заводить трибуны, требуя поддержки.

Причина конфликта пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что после разгрома сборной Канады по хоккею в матче группового раунда Молодёжного чемпионата мира разразился скандал. Капитан Барретт Хэйтон не снял шлем во время исполнения гимна России.