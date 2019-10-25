Макгрегор уступил Путину первую бутылку своего виски Proper 12

По словам Макгрегора, первая бутылка виски была подарена им Владимиру Путину, и лишь вторую он оставил себе.

Боец надеется, что российский лидер по достоинству оценил его напиток. "Уверен, что виски понравилось Путину", - считает Макгрегор.

В то же время чемпион отметил, что реакция российского лидера ему неизвестна. "К сожалению, не смог уточнить у него", - посетовал он.

Напомним, недавно Макгрегор запустил в продажу своё виски Proper 12 в России.