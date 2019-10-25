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Макгрегор уступил Путину первую бутылку своего виски Proper 12

25 октября 2019, 11:39  •  106 • В мире
Экс-чемпион UFC в двух дивизионах ирландский боец Конор Макгрегор заявил, что подарил президенту России Владимиру Путину первую бутылку своего виски Proper 12.
По словам Макгрегора, первая бутылка виски была подарена им Владимиру Путину, и лишь вторую он оставил себе.
Боец надеется, что российский лидер по достоинству оценил его напиток. "Уверен, что виски понравилось Путину", - считает Макгрегор.
В то же время чемпион отметил, что реакция российского лидера ему неизвестна. "К сожалению, не смог уточнить у него", - посетовал он.
Напомним, недавно Макгрегор запустил в продажу своё виски Proper 12 в России.

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