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Макфол предложил России отдать Хабаровск китайцам. Русские ответили: "Миша, это фиаско"

20 марта 2021, 13:30  •  137 • Политика
Майкл Макфол предложил России вернуться к границам XVIII века и… отдать Хабаровск китайцам. Русские ответили бывшему послу США: "Миша, это фиаско".
Бывший посол США Майкл Макфол в дискуссии о принадлежности Крыма решил показать своё знание истории. Комментируя известный тезис о том, что Крым ещё в 1783 году вошёл в состав России, Макфол предложил русским восстановить территории именно в тех границах. На личной странице Макфола в Twitter появилось сообщение:
"Если мы вернёмся в 1783 год, чтобы перекроить границы, означает ли это, что вы готовы отдать Китаю Приморский край и часть Хабаровска?"
Вероятно, Майкл Макфол полагал, что, таким образом, он поставит в тупик своих оппонентов. Но... Некогда дипломату напомнили, что в 1783 году территория США едва ли превышала 30 процентов от нынешнего размера. Не было ни Техаса, ни Флориды, ни Калифорнии, ни Орегона, ни Аляски. Так готов ли Макфол в этом случае вернуть США к границам XVIII века?
"Если вернуться в 1783 год, Российская Империя поможет коренным американским племенам сохранить контроль над североамериканским континентом. Шах и мат", - @alex_rusyaev обратился к Макфолу по-английски, мы же приводим перевод.
А Сергей М. (@msergei765) ответил уже по-русски: "Миша, это фиаско. На лопатки просто".
Но и это ещё не всё. Майклу Макфолу напомнили, что присутствие России в Приморском крае задокументировано ещё летом 1655 года. Словом, исторический дискурс не удался. Интересно, что Макфолу оппонировали не только русские, но и иностранные пользователи. Adam S Jasser, например, предложил подумать о возвращении Речи Посполитой территорий XVII века.
Больше ответов в ветке дискуссии на странице Макфола.

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