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Макей встретил делегации от России и Украины: "Это наша святая обязанность"
28 февраля 2022, 16:05 • 181 • Политика
В Белоруссии начались переговоры делегаций из России и Украины. Встреча проходит в Гомельской области на берегу реки Припять.
Делегацию России возглавил помощник президента Владимир Мединский. В составе делегации - представители Минобороны и МИД. Украинскую сторону тоже представляют сотрудники дипломатического и оборонного ведомств. В составе обеих делегаций есть депутаты.
Точное место, где проходит встреча, не называется из соображений безопасности.
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей поприветствовал участников встречи и выразил надежду на продуктивные переговоры.
- сказал Макей.
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