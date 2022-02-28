Макей встретил делегации от России и Украины: "Это наша святая обязанность"

В Белоруссии начались переговоры делегаций из России и Украины. Встреча проходит в Гомельской области на берегу реки Припять.

Делегацию России возглавил помощник президента Владимир Мединский. В составе делегации - представители Минобороны и МИД. Украинскую сторону тоже представляют сотрудники дипломатического и оборонного ведомств. В составе обеих делегаций есть депутаты.

Точное место, где проходит встреча, не называется из соображений безопасности.

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей поприветствовал участников встречи и выразил надежду на продуктивные переговоры.

Вы можете чувствовать себя в полной безопасности. Это наша святая обязанность!

- сказал Макей.