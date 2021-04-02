Македония: вооружение армии вместо вакцинации

В стране нет вакцин, зато есть миллионы евро на покупку бронетехники

«В то время как тысячи граждан Македонии* едут на вакцинацию в Сербию, государство решило купить 54 боевые машины на 210 миллионов евро. А граждане Македонии, видя всю неспособность правительства провести иммунизацию, сами начинают искать средства, чтобы защитить себя от смертельного вируса. Они едут в Сербию на вакцинацию. И это, несомненно, является позором для правительства»,

– пишет интернет-издание Македониjа.mk.

Правительство не опровергает опубликованное сообщение Государственного департамента США об удовлетворении запроса Македонии на покупку американской бронетехники на 210 миллионов евро, отмечает издание. А в это время то же правительство собирает пожертвования на покупку вакцины и ждёт её бесплатной поставки по программе COVAX.

Когда в августе прошлого года посол России в Македонии предложил российскую вакцину Sputnik V, правительство гордо отказалось – в ожидании начала переговоров о вступлении в Евросоюз мы не могли принять российскую вакцину, искренне веря в то, что европейские страны обязательно помогут и не бросят Македонию во время пандемии, напоминает Македониjа.mk. Но внезапно оказалось, что каждая страна заботится в первую очередь о своём населении. И спустя полгода правительство Македонии просит вакцины и у России, и у Китая, вот только сегодня на эти вакцины большой спрос, на всех не хватает и приходится ожидать своей очереди, когда она подойдёт – никто не знает.

«Зато у нашего правительства есть миллионы на покупку бронетехники. Вот только не понятно, с кем мы планируем воевать? И как мы будем воевать, когда количество новых заражённых и умерших от COVID-19 растёт с каждым днём, а вакцинация никак не начнётся»,

– пишет автор статьи Александр Стояновски.

Между тем первый год членства Македонии в Североатлантическом альянсе не принёс стране никаких плюсов – нет ни инвестиций, ни роста экономики, ни повышения стандартов, не говоря уже о повышении зарплаты. Что в стране растёт, так это разочарование. А граждане всё чаще говорят о том, что выделение 2% ВВП на армию – непозволительная роскошь, которую не может себе позволить небогатая страна.

Оптимизм по поводу членства в Евросоюзе также стремительно падает.

Проведённый в этом году опрос Market Vision показал, что 43,6% македонцев считают членство в НАТО бесполезным. Видят выгоду в присоединении к альянсу 15,1% опрошенных, эту выгоду они видят в усилении внешней безопасности и стабильности. Ещё 9,8% респондентов увидели приток иностранного капитала и экономическое развитие. И только 3,6% согласились с тем, что членство в НАТО было просто предварительным условием для европейской интеграции. Однако при этом граждане Македонии весьма разочарованы изменением названия страны как условием членства в НАТО и ЕС и не верят (55,9% опрошенных), что после смены названия страна всё-таки станет членом Евросоюза.

«Реальность такова. У нас нет вакцин. Первая крупная партия 24 тыс. вакцин Astra Zeneka – это всего лишь капля в море. Всё остальное неясно. Но стратегически важно, что у нас будет 54 «Страйкера» за 210 миллионов евро в то время, когда 30 граждан умирают каждый день от COVID-19»,

– констатирует Македониjа.mk.

*Речь о Северной Македонии, которую внутри страны продолжают называть Македонией вопреки переименованию в 2019 году.