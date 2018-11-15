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Македония потребовала от Венгрии выдачи купившего элитный автомобиль экс-премьера

15 ноября 2018, 00:54  •  47 • Политика
Бывший премьер-министр Македонии Никола Груевский попросил политического убежища в Венгрии. Его родная страна потребовала выдачи политика. Примечательно, что экс-премьер попал в международный розыск после того, как был осужден Основным судом Скопье за злоупотребление служебным положением при покупке машины стоимостью более чем в 500 тысяч евро.
На родине Груевского уже назвали трусом. Со столь нелицеприятной оценкой выступил действующий глава правительства бывшей югославской республики Зоран Заев. Он же потребовал от Венгрии выдачи Груевского.
При этом глава правительства настоял, что речь не идет о какого-то рода «политиканстве» в самой Македонии. Сбежавший в Македонию Груевский, утверждает Заев, стал преступником после того, как после всех апелляций по его делу так и не явился в тюрьму для отбытия наказания.
«Речь идет об окончательном вердикте суда, вступившем в силу в отношении осужденного преступника. Если Венгрия - часть Евросоюза, недопустимо, чтобы страна - член ЕС не соблюдала верховенство закона. Для нас эта европейская ценность является святыней», - заявил премьер Македонии.

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