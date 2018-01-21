Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Профессор Клёсов. Загадка древних: светловолосые мальдивцы, кто они?
Гигантская волна переломила иранский военный фрегат о волнорез
Иракский Курдистан: за что боролись?
Минобороны Китая призвало США отказаться от холодной войны в пользу мира и стаби...
Главная / Политика

Македония откажется от своего имени ради вступления в НАТО

21 января 2018, 11:24  •  214 • Политика
Решение о новом названии страны будет принято на референдуме.
Окончательное решение спора с Грецией, в результате которого Македония получит новое название для своего государства, будет принято на общенациональном референдуме. Об этом заявил премьер-министр страны Зоран Заев.
По его словам, идет прозрачный процесс решения этой проблемы на основе национального консенсуса. "В конце оно будет подтверждено гражданами на референдуме", - цитирует слова Заева сайт правительства Македонии.
Напомним, со времен развала Югославии в 1991 году Македония спорит о названии своего государства с соседней Грецией. Греция требует изменения названия страны, чтобы ее не путали с граничащей греческой областью Македония, блокируя вступление Скопье в НАТО и ЕС.
Из-за отсутствия решения о названии страны Греция блокирует вступление Македонии в НАТО и Евросоюз. В то же время македонские власти считают евроинтеграцию своей главной внешнеполитической целью.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

214
Источник
Похожие новости
21 января 2018, 11:24
Македония откажется от своего имени ради вступления в НАТО
20 января 2018, 23:39
В Сочи завершились консультации по подготовке Конгресса сирийского национального диалога
21 января 2018, 14:39
Тысячи феминисток, мигрантов и ЛГБТ вышли на митинги протеста против Трампа

21 января 2018, 11:24
Белый дом включил автоответчик, обвиняющий демократов в саботаже бюджета
20 января 2018, 17:09
Россия, Иран и Турция согласовали списки участников Конгресса сирийского нацдиалога в Сочи
21 января 2018, 14:39
Турецкие танки поддержали наступление сирийской оппозиции в Африне
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
17 января 2018, 17:54
Россия собирается выдать Украине участника обороны Славянска
17 января 2018, 09:39
«Отношения России и США ушли на ноль»: о чём говорили Назарбаев и Трамп на встрече в Вашингтоне
19 января 2018, 17:09
«Операция действительно началась»
18 января 2018, 11:54
Украинцы вже не те?..
19 января 2018, 13:54
Об экономике США. Наконец-то мы услышали, что "король - голый"
16 января 2018, 07:54
Школа под ударом. В чем причины пермской трагедии?
18 января 2018, 11:24
Прозрение симпатизантов Майдана
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.