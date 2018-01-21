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Македония откажется от своего имени ради вступления в НАТО
21 января 2018, 11:24 • 214 • Политика
Решение о новом названии страны будет принято на референдуме.
Окончательное решение спора с Грецией, в результате которого Македония получит новое название для своего государства, будет принято на общенациональном референдуме. Об этом заявил премьер-министр страны Зоран Заев.
По его словам, идет прозрачный процесс решения этой проблемы на основе национального консенсуса. "В конце оно будет подтверждено гражданами на референдуме", - цитирует слова Заева сайт правительства Македонии.
Напомним, со времен развала Югославии в 1991 году Македония спорит о названии своего государства с соседней Грецией. Греция требует изменения названия страны, чтобы ее не путали с граничащей греческой областью Македония, блокируя вступление Скопье в НАТО и ЕС.
Из-за отсутствия решения о названии страны Греция блокирует вступление Македонии в НАТО и Евросоюз. В то же время македонские власти считают евроинтеграцию своей главной внешнеполитической целью.
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