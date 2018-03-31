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Македония: быть или не быть?

31 марта 2018, 03:39  •  55 • Политика
От Тиранской платформы к «Великой Албании»
Македония погружена в новый политический кризис. На последних выборах в декабре 2016 г. албанские партии получили 20 из 120 мест в македонском парламенте, и албанцы стали козырной картой во внутриполитическом раскладе (ВМРО-ДПМНЕ Николы Груевского получила 51 место, а Социал-демократический союз Македонии Зорана Заева – 49). После создания коалиции социал-демократов и албанцев и назначения Заева, который известен как ставленник Сороса, на пост премьер-министра, процесс «перестройки» Македонии ускорился. Хотя правильнее назвать это её уничтожением.
Сделка Заев – Ципрас заключена
Уничтожение Македонии ведётся по трём линиям:
1) работа над изменением названия государства;
2) включение Македонии в НАТО;
3) расширение влияния албанского элемента через придание албанскому языку статуса второго государственного.
Название государства является причиной спора с Грецией с начала 90-х. Заев сейчас подаёт знаки серьёзных уступок. На встрече с премьер-министром Греции Ципрасом (ещё один ставленник Сороса) в январе 2018 г. во время форума в Давосе Заев пообещал не только отказаться от названия государства, но и вообще «очистить» топографию Македонии от названий, связанных с именем Александра Македонского. Часть обещаний уже выполнена – одна из основных автомагистралей переименована в «Шоссе дружбы», а со здания аэропорта в Скопье снята табличка с его названием (хотя на штампе, который ставят в паспорт, ещё значится аэропорт Александра Великого). Ципрас в ответ обещал Македонии (точнее, стране с новым названием) поддержать её вступление в НАТО и ЕС. Сделка заключена.
Одновременно Скопье посещают эмиссары НАТО из Брюсселя с консультациями. Их аудитория – социал-демократы Зорана Заева и албанцы. Остальные рассматривают приглашение в НАТО как ловушку.
Под давлением протеста в середине марта из рядов ВМРО-ДПМНЕ начали выходить члены этой организации, разочаровавшиеся в политике властей. Начала создаваться платформа в защиту интересов большинства. Усиливается поляризация общества. Слышны голоса о необходимости сближения с Россией и вступления в ЕАЭС. Такую линию отстаивает, в частности, политическая партия «Единая Македония». Ну а правительство Заева, подыгрывая Лондону, на днях приняло решение выслать одного российского дипломата.
Тиранская платформа
Что касается албанского проекта, то 17 марта 2018 г. парламент Македонии принял закон о придании албанскому языку статуса второго государственного (согласно данным переписи населения 2002 года, албанцы составляют 25 процентов 2-миллионного населения Македонии). Однако закон не вступил в силу – президент Георге Иванов его не подписал. И в адрес македонского президента уже начали поступать угрозы, в том числе от руководства соседней Албании.
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Если проехать на машине по западной части Македонии, примыкающей к Албании, то в глаза бросится примечательная особенность – большое количество албанских флагов и граффити-символики на домах при отсутствии государственных флагов. Эта маркировка создаёт этнорелигиозный дисбаланс с выраженным политическим уклоном. В начале 2000-х годов косовские боевики проникали в Македонию именно отсюда, со стороны Албании. На тот момент территориальные претензии албанцев удовлетворены не были, но под давлением Запада власти Македонии в августе 2001 г. вынуждены были подписать Охридское соглашение и амнистировать всех албанских участников боевых действий. Сейчас, по данным македонской полиции, в стране не менее 30 тысяч албанцев, располагающих схронами с оружием. Наибольшее количество тяжких преступлений в Македонии, включая торговлю наркотиками, совершаются этническими албанцами.
Ранее в столице Албании албанскими партиями Македонии была подписана так называемая Тиранская платформа, которая прямо ведёт к подрыву македонской государственности. Подписали платформу самая крупная албанская партия Македонии «Демократический союз за интеграцию» (Bashkimi Demokratik për Integrim, BDI), возглавляемый Али Ахмети, а также мелкие организации – «Движение Беса» (Lëvizja Besa), Демократическая партия албанцев (Partia Demokratike Shqiptare) и коалиция «Албанский альянс», в которую входят «Движение за реформы – Демократическая партия албанцев» (Levizja per reforma Partia Demokratike Shqiptare), «Единство» (Uniteti) и «Национально- демократическое возрождение» (Rilindja Demokratike Kombëtare). Суть Тиранской платформы заключается в изменении Конституции Македонии, которую хотят превратить из унитарного государства в федерацию албанцев и славян. Следующий шаг – соединение в один поток действий албанцев в автономном сербском крае Косово и Метохия («Республика Косово»), на юге Сербии, в Черногории, на севере Греции, в Македонии в целях объединения всех населённых албанцами территорий на Балканах в рамках «Великой Албании».
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Часть средств на реализацию этого проекта, включая деньги на закупку оружия на чёрном рынке, поступает от албанских наркобаронов, проживающих в Лозанне, Берне, Цюрихе. В Македонии албанские наркокартели создали лаборатории по производству синтетических наркотиков, которые переправляются в ЕС и Турцию. Одну из них в городе Тeтово правоохранительные органы Македонии раскрыли недавно в результате совместной операции с коллегами из Сербии.
Среди конфликтов, которыми окружена Македония, нужно упомянуть и конфликт с Болгарией, которую не устраивает, в частности, трактовка событий Второй мировой войны в македонских учебниках, а именно то, что болгары были союзниками гитлеровской Германии и проводили массовые казни македонских антифашистов. Сами македонцы, рассматривая худший для себя сценарий, считают, что их вскоре могут поделить между собой два государства-члена НАТО – Албания и Болгария.

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