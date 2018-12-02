Македония – путь в ЕС лежит через репрессии

Политических противников в Македонии судят за «террористическую угрозу конституционному порядку»

28 ноября несколько тысяч сторонников оппозиционной македонской партии ВМРО-ДПМНЕ прошли маршем от штаб-квартиры этой партии до здания правительства в столичном Скопье. Это была смелая акция, поскольку возглавляемая премьер-министром Зораном Заевым коалиция прозападного Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) и нескольких албанских партий (самые крупные из них – Демократическая партия албанцев [ДПА] и «Демократическая уния за интеграцию» [ДУИ]) начала расправляться со своими политическими оппонентами. (Согласно данным последней переписи населения 2002 года, из 2 022 547 граждан Македонии, 509 083, или 25,2 %, – албанцы).

Речь идёт о политических репрессиях, которые чаще всего разворачиваются по обвинениям в совершении уголовных преступлений. Здание офиса ВМРО-ДПМНЕ, как и 69 других объектов партийной недвижимости, заморожены решением уголовного суда Скопье в рамках дела о коррупции. Самыми ходовыми сегодня в Македонии стали статьи о «злоупотреблении полномочиями» и о «террористической угрозе конституционному строю». Благодаря их применению Заеву удалось выкинуть на обочину политического процесса наиболее видных оппонентов, включая президента Македонии Георге Иванова, на которого тоже заведено дело «за злоупотребления».

Пока соответствующие органы собирают на президента материал за его отказ подписать законопроекты о придании албанскому языку в Македонии статуса государственного и о переименовании страны, Заев публично рассуждает о том, что у него есть подходящий кандидат в будущие президенты. Есть свой кандидат в президенты и у бывшего полевого командира албанских сепаратистов Али Ахмети, ныне главы партии ДУИ: он предлагает Денко Малеского, возглавлявшего МИД Македонии в первые годы независимости.

«Символично, что мы начинаем нашу акцию именно в тот день (28 ноября. – Ред.), когда год назад режим Заева начал репрессии, – заявил в ходе акции протеста новый лидер ВМРО-ДПМНЕ Христиан Мицкоский. – Тогда произошёл взлом правовой системы Македонии: по приказу Заева министр внутренних дел Оливер Спасовски надевал на людей наручники, невзирая на то, что у кого-то из них был депутатский иммунитет, представляя их миру как террористов и душегубов... Сегодня я призываю сограждан встать на пути Заева и СДСМ...» В своём выступлении Христиан Мицкоский подчеркнул, что «люди собрались из-за национального унижения, экономических поражений и переживаний по поводу того, что Македония становится все беднее».

Тем временем Апелляционный суд в Скопье отклонил доводы адвокатов, защищающих других видных представителей ВМРО-ДПМНЕ, – бывшего министра транспорта и связи Миле Янакиевского и бывшего генерального секретаря правительства Кирилла Божиновского, которые в первых числах ноября были арестованы по обвинению опять-таки в «коррупции» и «злоупотреблении полномочиями». Македонские спецслужбы опасаются повторения ситуации с бывшим премьер-министром Николой Груевским. Когда того обвинили в прослушивании разговоров видных оппозиционеров, он подал в отставку. А после того как социал-демократы вместе с албанцами получили большинство в парламенте, против Груевского было начато расследование по обвинению в «непрозрачной схеме» приобретения для правительственных нужд бронированного автомобиля представительского класса (статья по обвинению в коррупции). Груевский бежал в Венгрию, где ему было предоставлено политическое убежище, и теперь Будапешт, несмотря на запросы из Скопье, бывшего премьера Македонии не выдаст.

Гораздо меньше повезло родственнику Груевского – бывшему начальнику Управления безопасности и контрразведки Мишо Миялкову, которого также обвинили в коррупции. Адвокаты Миялкова опротестовали решение о его аресте, однако бывшего начальника Управления безопасности и контрразведки доставили в тюрьму в бронированном автомобиле в сопровождении трёх джипов и десятка вооружённых автоматчиков...

Ярким примером развёрнутых в Македонии репрессий стало дело о «кровавом четверге». Кровь в четверг 27 апреля 2017 года действительно пролилась, но это была кровь из разбитых носов. В тот день сотни сторонников общественной платформы «За единую Македонию» захватили здание парламента, узнав, что коалиция Заева и албанцев в нарушение закона (в зале заседания не было кворума) утвердила спикером парламента Македонии албанца Талата Джафери, дезертировавшего в 2001 году из македонской армии и присоединившегося к албанским боевикам в ходе сепаратистского мятежа. При захвате здания пострадали несколько депутатов – Зоран Заев и его албанские друзья. Полиция, применив шумовые гранаты, оттеснила протестующих и эвакуировала депутатов.

По «делу 27 апреля» сейчас проходят 33 человека; двоим из них инкриминируют «подстрекательство к беспорядкам», всем остальным – «террористическую угрозу конституционному порядку». Среди обвиняемых есть депутаты, полицейские, художники, есть даже оперный певец, бас Игорь Дурловский. «Конституционный строй Республики Македонии. Македония – единственная истина, за которую я сражался, – написал на днях Дурловский в открытом письме. – …Я могу провести большую часть жизни в тюрьме, я столкнулся с обвинениями в том, что якобы угрожал тому, за что честно боролся".

ВМРО-ДПМНЕ выступила в парламенте с инициативой амнистировать фигурантов «кровавого четверга»; Заев ответил, что все, не участвовавшие в тот день в нападениях на людей и не подстрекавшие к этому других, будут прощены. Ну а тридцати трём арестованным рассчитывать на снисхождение албанских поклонников «европейских ценностей» не приходится.