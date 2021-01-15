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Макать в шоколад, добавлять в супы: Европейцев разрешили кормить червями
15 января 2021, 18:50 • 119 • В мире
В Европе разрешили употреблять в пищу мучных червей. Такое постановление выпустило Европейское агентство по безопасности продуктов. Как отмечает журналистка Анастасия Попова в своём Telegram-канале, червей разрешили есть солёными, макать в шоколад и добавлять в супы.
Согласно постановлению Европейского агентства по безопасности продуктов питания, гастрономической новинкой сезона станут мучные черви - их признали пригодными в пищу.
Чиновники также позаботились дать рекомендации - не кормить червей за сутки перед "забоем", а затем отварить в кипятке. Скоро новый деликатес должен появиться на прилавках. Причём готовить червей будут в разных видах - солёными, для супов, печенья, салатов и макарон. Можно будет даже макать в шоколад.
"Чистый протеин. Мда, надо будет повнимательнее изучать состав еды..." - прокомментировала в своём Telegram-канале журналистка Анастасия Попова.
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