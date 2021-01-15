Макать в шоколад, добавлять в супы: Европейцев разрешили кормить червями

Согласно постановлению Европейского агентства по безопасности продуктов питания, гастрономической новинкой сезона станут мучные черви - их признали пригодными в пищу.

Чиновники также позаботились дать рекомендации - не кормить червей за сутки перед "забоем", а затем отварить в кипятке. Скоро новый деликатес должен появиться на прилавках. Причём готовить червей будут в разных видах - солёными, для супов, печенья, салатов и макарон. Можно будет даже макать в шоколад.

"Чистый протеин. Мда, надо будет повнимательнее изучать состав еды..." - прокомментировала в своём Telegram-канале журналистка Анастасия Попова.