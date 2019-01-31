Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Горбачёв и Ельцин пытались продать японцам Курилы, но Путин помешал этой сделке ...
Украинский министр отпраздновал день рождения в стиле Гитлера - видео
Получит ли Трамп неограниченное право на ядерные удары
Почему Меркель и Штайнмайер используют «летающие гробы»?
Главная / В России

Макарова переизбрали секретарем Петербургского регионального отделения «Единой России»

31 января 2019, 20:54  •  74 • В России

Вячеслав Макаров вновь на ближайшие пять лет избран секретарем Петербургского регионального отделения политической партии «Единая Россия». Соответствующее тайное голосование состоялось в четверг, 31 января, на XXXII конференции фракции. Это уже третий раз, когда спикера Законодательного собрания Петребурга назначают на данную должность.

- Во время конференции путем тайного голосования кандидатуру Вячеслава Макарова поддержало подавляющее большинство делегатов – 199 из 203 присутствующих, - подтвердили «КП» в пресс-службе «Единой России».

Конкуренцию на конференции фракции Вячеславу Макарову составил вице-спикер ЗакСа Анатолий Дроздов. Однако не сумел одержать победу и уступил своему начальнику, который занимает должность секретаря партии уже с 2012 года.

Напомним, что последний раз тайное голосование за секретаря регионального отделения «Единой России» состоялось в декабре 2016 года. В том же году он стал руководителем Законодательного собрания Петербурга шестого созыва.

Награжден многими правительственными наградами, в том числе орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


74
Источник
Похожие новости
31 января 2019, 20:54
Выборы на Украине: «Юморист» обошел «женщину с рулем»
30 января 2019, 22:09
За что СК арестовал «газового короля» и «принца» Северного Кавказа
30 января 2019, 22:09
Как отставные генералы учат Генштаб управлять армией «тремя зелеными свистками»
Загрузка...
31 января 2019, 20:54
Путин - Васильевой: Не нужно учителей нахваливать, за их зарплатой следите
31 января 2019, 17:39
Грызня Тимошенко и Порошенко сыграла на руку Зеленскому
31 января 2019, 20:54
Что стоит за арестом сенатора с Кавказа Рауфа Арашукова
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
31 января 2019, 09:39
"Массовости ему явно не хватило": Коц развенчал слухи о "мощной поддер...
31 января 2019, 09:39
"Может не пережить": Экс-госсекретарь США предсказал Америке крах
31 января 2019, 12:39
Балльная система: как россияне смогут узнать свой кредитный рейтинг
31 января 2019, 03:09
"Хан" при живом президенте": Как главы республик "командовали&quo...
31 января 2019, 01:24
Сергей Степашин: Даже в советские времена такого не было, чтобы сенатора или депутата...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 января 2019, 17:24
Патриарх Иерусалимский неожиданно «выздоровел», отменив встречу с Порошенко
26 января 2019, 19:09
В ПАСЕ прозвучало "Крым - это Россия": Сербский депутат взбесил европейских политиков - видео
25 января 2019, 13:54
Бронированный ветеран пал: По советскому Т-34-85 выстрелили из противотанковой ракеты – видео
28 января 2019, 16:39
"Напомнил ему о правилах": Чиновник ПАСЕ о наказании украинца, поднявшего руку на Скабееву
29 января 2019, 02:24
"Накормите Рому пармезаном": Украинский журналист Цимбалюк "умирает с голоду" в России
26 января 2019, 09:24
Чуда не произошло: Беспрецедентная операция в Испании по спасению двухлетнего мальчика закончилась трагично
27 января 2019, 14:39
Киеву нужно сменить курс на Россию: В Британии поставили условие решения конфликта в Донбассе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.