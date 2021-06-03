Макарошки по-змагарски: Сколько Тихановских в Протасевиче

Роман Протасевич – отхватил пять минут славы по полной программе. Причём персонаж прославился по полной шкале от террориста, в официальных СМИ Белоруссии, до практически святого борца за идею во всех змагарских СМИ. Стоит ли он того?

Не будь Протасевичем

Как известно, все познаётся в сравнении. Поэтому значимость Протасевича можно тоже измерить. За единицу измерения можно взять, например, Надежду Савченко. Её имя на слуху и в России, и в Белоруссии, и на Украине. Что в исходнике: Надежда Савченко обвинялась в убийстве двух граждан России, была осуждена на 22 года. Позднее голодала в течение 83 дней, что вызвало увеличение её объёмов, причём не было понятно, то ли она так от голода пухнет, то ли по ночам сникерсы точит под одеялом. При этом вину категорически не признала, со следствием не сотрудничала.

Хотя нет, корректнее взять за точку измерения не "узницу совести" Савченко, убившую двух человек, но осуждённую в кровавом Мордоре – России, а… Сергея Тихановского, находящегося в застенках "кровавого режЫма" Лукашенко. Там же, куда вежливо пригласили Протасевича.

Итак, Тихановский находится год в заключении. Пока обвиняется в организации массовых беспорядков в составе организованной группы лиц. По большому счёту этой неудавшейся "первой леди" светит до 15 лет. Но, несмотря на серьёзность обвинения, вину не признал и также не сотрудничает со следствием. Более того, пытался угрожать Александру Лукашенко и его семье.

А что же Роман Протасевич? Проходит по тем же статьям, что и Тихановский, обвиняется в разжигании социальной розни, организации беспорядков. При плохом раскладе получит ту же "пятнашку", что и Тихановский. Но!

Фото: Скриншот кадра видео допроса Протасевича / youtube.com

Через 10 дней после задержания на экраны выходит комедийная картина с участием пациента, где он, судя по показанным кадрам на телеканале ОНТ, не просто охотно сотрудничает со следствием, а поёт так, что следователи утихомирить не могут. Да ещё и выражает благодарность за макарошки с мясом. Просто образцовый подследственный.

Меня подставили, кругом враги

Кстати, благодаря этому сотрудничеству публика узнала, что на какой-то змагарской попойке Протасевич не поделил "альфа-самцовость" ещё с одним шумоголовым протестуном, который, по мнению Романа, его и подставил под "казённый дом". Звучит сомнительно, поскольку личность самого подставившего тоже теперь не будет секретной, но если эта личность находится в Польше, где и была, судя по всему, змагарская гулянка, то почему бы и нет. Кто их там разберёт, кто из этих самцов "альфовее".

Но мы отвлеклись. Перейдём непосредственно к сравнению – спроецировав личность Протасевича через коэффициент болтливости на личность Тихановского. Берём 10 дней отсидки Протасевича делим на 365 проведённых в заключении Тихановским, получаем примерно 0,027 "тихановских". Вводим "переменную стойкости" Тихановского и "неопределённую обжорства" Савченко, получаем совсем неприглядную картину, которая едва обнаружит "дух змагарства" в Протасевиче. Скорее, дух идиотизма и жажды наживы.

А если добавить в шкалу измерений Олега Сенцова, которому грозило 20 лет, из них 145 дней он якобы голодал, что уже само по себе достойно войти в книгу Гиннесса, но вину не признал и сотрудничать со следствием отказался. То доля "тихановского" в Протасевиче вообще начнёт стремиться к погрешности.

И даже при таком раскладе змагар продолжает свою медийную раскрутку в государственных СМИ Белоруссии, буквально сегодня выйдет полноформатное интервью с Протасевичем в программе "Марков. Ничего личного".

Ожидается сенсационная ария подследственного, на змагарские мотивы.