Макарошки для скотобазы: Когда чиновников заставят отвечать за хамство

Автор:

Курганов Дмитрий

Им можно, а нам нельзя?

После того как был принят закон об оскорблении и неуважительном отношении к представителям власти, в российском обществе снова поднялся вопрос о том, почему депутаты, чиновники и прочие госслужащие позволяют себе хамские высказывания в адрес простых людей. Для народа эти самые представители власти – и так привилегированная прослойка, наделённая всевозможными благами, от более высоких зарплат до различных льгот. При этом качество работы многих из них оставляет желать лучшего. Получается, что, попав во власть, эти люди чувствуют свою безнаказанность?

Опрос телеканала «Царьград», проведённый в социальных сетях, показал, что более 90% респондентов объясняют именно фактором безнаказанности хамское и оскорбительное поведение чиновников. 4% указали в качестве причины недостаточное воспитание. Лишь единицы (около 2%) считают, что всё это из-за нервной работы, ведь «они тоже люди». Столько же выбрали ответ «Меня никто не оскорблял».

Получается, что практически каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с неподобающим к себе отношением представителей власти. И вынужден был это проглатывать, терпеть, делать вид, что так и должно быть, или просто молча обидеться и уйти. А вы попробуйте теперь что-то такое сказать в ответ – против вас новый закон уже принят и вовсю работает.

«Административка» не работает

Так вот депутат Госдумы от ЛДПР Александр Старовойтов внёс на рассмотрение парламента законопроект, предусматривающий введение аж уголовной ответственности чиновников за оскорбление граждан России. Правда, до лишения свободы, согласно документу, дойдёт только в том случае, если оскорбление сопровождается насилием или угрозами в адрес жителей страны. В этом случае предлагается назначать в виде наказания реальный тюремный срок до пяти лет.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что на сегодняшний день существует статья 5.61 КоАП («Оскорбление»), по которой чиновников можно привлекать к ответственности за соответствующее правонарушение. Однако, по мнению Старовойтова, в таком виде закон никак не сдерживает некоторых представителей власти. Тут же либерал-демократ приводит конкретные примеры.

Весной этого года сотрудник филиала «Роскосмоса» Станислав Жарков на своей странице в социальной сети опубликовал пост, в котором в оскорбительной форме заявил, что жители хрущёвок — сплошные «пьяницы, наркоманы и неряхи». Тогда же в марте оскандалился волгоградский депутат из «Единой России» Гасан Набиев, который прямо во время сессии заксобрания региона заявил, что получатели маленьких пенсий сами виноваты в их размере, поскольку являются «алкашами и тунеядцами».

Попытка не пытка

Стоит отметить, что не первый раз на рассмотрение Госдумы вносится подобного рода законопроект. Это уже пытались делать представители КПРФ, да и сам Старовойтов предпринимал попытку ранее в этом году. Документ должны были рассматривать в мае, но инициативу отклонили, поскольку она получила отрицательные отзывы от правительства и Верховного суда России. Теперь депутат от ЛДПР внёс предложение повторно. Возможно, он рассчитывает на то, что власти поменяют своё мнение.

Например, из-за скандального случая с иркутской чиновницей Ириной Алашкевич, которая в оскорбительной форме, с использованием ненормативной лексики высказалась о пострадавших в результате наводнения в Тулуне. На этот счёт выразил своё мнение даже президент России Владимир Путин.

Если она так сказала, то она непорядочный человек. Я не хочу выражаться нецензурными выражениями, но она этого заслуживает,

– сказал тогда глава государства. Вскоре чиновницу отстранили от работы, но пока лишь временно. Официально она находится в отпуске.

Если же законопроект снова будет отклонён, то Александр Старовойтов намерен добиваться смягчения наказания для тех, кто нарушил статью 319 Уголовного кодекса, то есть оскорбил представителя власти. Депутат хочет, чтобы уголовная ответственность была исключена, а наказание ограничивалось бы административным взысканием. То есть должен существовать паритет в том, какую ответственность несут чиновники и «простые граждане» за одно и то же, по сути, правонарушение.

Но на практике получается, что морально пострадавшими от оскорблений чиновников становятся как раз самые незащищённые слои населения. Глава администрации Заволжска в Ивановской области нахамил матери-одиночке, которая посчитала неприемлемыми условия в предоставленной ей государством квартире. Чиновник из Брянской области пообещал дать женщине «в рыло» после вопроса об ужасном состоянии дорог. Таких примеров можно приводить ещё много. Расхожие слова о том, что представители власти – это «слуги народа», реализуются с точностью до наоборот. Чиновники настолько оторвались от реальности, что попросту не ассоциируют себя с народом. Со всеми вытекающими последствиями.

Фото: Gennadii Khamelianin/Globallookpress

Не обобщать, а разбираться

Справедливости ради стоит сказать, что не все депутаты, главы администраций и прочие чиновники такие негодяи, как их «прославившиеся» коллеги. И вот как раз им должно быть обидно, что при их ответственной, честной работе другие делают всё для того, чтобы народ поставил клеймо и на них тоже.

Говорит об этом и специалист по этикету, историк, писатель Элеонора Басманова. По её словам, не все чиновники настроены враждебно по отношению к людям и в каждом таком случае разбираться нужно отдельно. «Я бы не делала общих выводов, потому что среди чиновников есть люди, со всей ответственностью относящиеся к тому, чем они занимаются и как много они обязаны и в личном, и в служебном плане сделать для тех, для кого они служат, занимая определённую должность в государственных структурах», – цитирует эксперта «360».

Хамство – образ мышления

Слабо верится, что предложенный господином Старовойтовым законопроект пройдёт даже первое слушание. Сложно представить, чтобы в правительстве и Верховном суде внезапно поменяли своё мнение – отрицательный вердикт документу уже вынесен. Будем готовиться к тому, что чиновники и дальше будут хамить и оскорблять своих сограждан, которые ответить им не смогут.

«Государство не просило вас рожать», «Нет денег – надо поменьше есть», «макарошки», «скотобаза» – это ведь всё родом оттуда же. Это не обрывочные фразы, а образ мышления, сформировавшийся в том числе из-за этой самой безнаказанности. Что с этим делать – более-менее понятно. Только это, увы, невыгодно тем, кто «служит народу».