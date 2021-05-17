Музыканта и лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича записали в пособники нацистов. Это произошло неслучайно. В частности, после недавнего концерта рок-музыканта.

Публицист Николай Стариков в своём Telegram-канале рассказал о недавнем концерте Макаревича, который тот дал на Украине. Дело в том, что музыкант выступил в Тернополе - городе, где не так давно появился проспект нациста Степана Бандеры, на котором находится стадион имени ещё одного пособника немецких карателей Романа Шухевича.

"Это вовсе не безобидные вещи. И если кто-то хочет сказать, что это личное дело Макаревича, то он глубоко ошибается", - отметил Стариков.

В своём блоге он подчеркнул, что приезд публичного человека из России "отбеливает русофобский нацистский режим, который семимильными шагами строит на Украине самую настоящую нацистскую диктатуру".

"… известный музыкант, еврей по национальности Андрей Макаревич приезжает в сегодняшнюю нацистскую Украину, то она, скажут киевские пропагандисты, вовсе и не националистическая, не нацистская", - подчеркнул Стариков.

При этом он добавил, что, исходя из таких действий публичных людей, отъявленные украинские нацисты будут казаться "не такими уж и нацистами", а жители Донбасса станут "обстрелявшими сами себя".

"Но Макаревич туда едет. И тем самым становится пособником сегодняшних украинских нацистов", - добавил Стариков.