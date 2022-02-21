Макаревича упрекнули в походе на концерт с Путиным. Музыкант выкрутился

Пользователи интернета упрекнули музыканта Андрея Макаревича в том, что он ходил на концерт певца Пола Маккартни вместе с президентом России Владимиром Путиным.

Андрей Макаревич опубликовал в своём Facebook пост, в котором негативно высказался о выделении 10 тысяч рублей каждому беженцу Донбасса.

Наш президент последние дни красиво распределяет миллиарды - на учения, на беженцев... Он не забыл, что это наши деньги?

- написал артист.

Пост собрал десятки комментариев. Более того, пользователи припомнили Макаревичу, что он, критикуя Путина, в реальной жизни ведёт себя иначе и вообще однажды ходил с ним на концерт Пола Маккартни. Но Макаревич выкрутился:

На МакКартни ходил сам. Простите, так вышло. И билет покупал. Путина вдруг подсадили. Понимаю, поверить трудно,

Ранее сообщалось, что Макаревич критически высказался о помощи России беженцам Донбасса. Заодно посчитал деньги русских.