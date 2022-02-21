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Макаревича упрекнули в походе на концерт с Путиным. Музыкант выкрутился

21 февраля 2022, 12:55  •  239 • Политика
Пользователи интернета упрекнули музыканта Андрея Макаревича в том, что он ходил на концерт певца Пола Маккартни вместе с президентом России Владимиром Путиным.
Андрей Макаревич опубликовал в своём Facebook пост, в котором негативно высказался о выделении 10 тысяч рублей каждому беженцу Донбасса.
Наш президент последние дни красиво распределяет миллиарды - на учения, на беженцев... Он не забыл, что это наши деньги?
- написал артист.
Пост собрал десятки комментариев. Более того, пользователи припомнили Макаревичу, что он, критикуя Путина, в реальной жизни ведёт себя иначе и вообще однажды ходил с ним на концерт Пола Маккартни. Но Макаревич выкрутился:
На МакКартни ходил сам. Простите, так вышло. И билет покупал. Путина вдруг подсадили. Понимаю, поверить трудно,
Ранее сообщалось, что Макаревич критически высказался о помощи России беженцам Донбасса. Заодно посчитал деньги русских.

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