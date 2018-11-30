Макаревича пропустят на Украину только похороны — Верховная Рада

Депутат Верховной рады Владимир Арьев считает, что даже тем российским исполнителям, которые, как Андрей Макаревич декларируют лояльность к Киеву и постмайданной власти, сейчас неуместно давать концерты на Украине. Исключение может быть сделано, добавил парламентарий, только в одном случае — если Макаревич или другой подобный ему исполнитель решит принять «участие в похоронах».

Парламентарий уверен, что в скором времени «вторжение» российских войск на территорию Украины «обязательно произойдет». На этом фоне, считает он, «развлечения могут и подождать».

В беседе с корреспондентом «Федерального агентства новостей» народный депутат отметил, что жесткое правило, запрещающее всем гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет въезд на Украину, должно применяться и к музыкантам. При этом политическая позиция таких музыкантов не имеет значения.

«Мне не важно, Макаревич это или (Юрий) Шевчук. Мне они не нужны. Я уверен — нам нужно разрывать прежде всего с Русским миром, ментально», — заявил он в комментарии для ФАН.

Единственным приемлемым поводом для российского гражданина — музыканта или нет — въехать на территории Украины сейчас может быть лишь участие в погребальных и траурных мероприятиях, добавил Арьев.