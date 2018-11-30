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Макаревича пропустят на Украину только похороны — Верховная Рада

30 ноября 2018, 21:09  •  263 • Политика
Депутат Верховной рады Владимир Арьев считает, что даже тем российским исполнителям, которые, как Андрей Макаревич декларируют лояльность к Киеву и постмайданной власти, сейчас неуместно давать концерты на Украине. Исключение может быть сделано, добавил парламентарий, только в одном случае — если Макаревич или другой подобный ему исполнитель решит принять «участие в похоронах».
Парламентарий уверен, что в скором времени «вторжение» российских войск на территорию Украины «обязательно произойдет». На этом фоне, считает он, «развлечения могут и подождать».
В беседе с корреспондентом «Федерального агентства новостей» народный депутат отметил, что жесткое правило, запрещающее всем гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет въезд на Украину, должно применяться и к музыкантам. При этом политическая позиция таких музыкантов не имеет значения.
«Мне не важно, Макаревич это или (Юрий) Шевчук. Мне они не нужны. Я уверен — нам нужно разрывать прежде всего с Русским миром, ментально», — заявил он в комментарии для ФАН.
Единственным приемлемым поводом для российского гражданина — музыканта или нет — въехать на территории Украины сейчас может быть лишь участие в погребальных и траурных мероприятиях, добавил Арьев.
«Исключение есть только для одного случая — участие в похоронах. Я уверен, это единственный вариант, который должен действовать», — подвел итог депутат.

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