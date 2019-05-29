Макаревич заявил: "Все с ума сошли". Музыкант запутал фанатов своими противоречивыми политическими оценками

Музыкант Андрей Макаревич высказался и выступлении своей группы "Машина Времени" у стен Кремля.

Радиостанции "Говорит Москва" музыкант подтвердил намерение принять участие в патриотическом гала-концерте в честь Дня России 12 июня. Стало известно, что его репертуар ограничится двумя песнями.



"Хватит везде искать политический подтекст, уже достали. Давайте музыку слушать! Ей-богу, все с ума сошли просто со своей политикой", — заявил Макаревич, который ранее выступал с критикой существующей власти.

Те, кто раньше поддерживал, раскритиковали егоза решение выступить на подобном концерте.

Они напомнили Макаревичу, что он не поддерживает присоединение Крыма, но соглашается участвовать в мероприятиях, организованных правительством.

Исполнитель ранее написал злобный пост об отношении к фанатам, которые просят сделать фотографию со словами: "Мы выросли на ваших песнях".



"Господи. Да можно, конечно. Только что ж вы так херово выросли? Что ж вы орали: "Ура, Крым наш"? Плохо слушали? Говорите, красота спасет мир? Ни хера она его не спасет", — написал музыкант в соцсетях.