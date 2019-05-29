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Макаревич заявил: "Все с ума сошли". Музыкант запутал фанатов своими противоречивыми политическими оценками

29 мая 2019, 15:54  •  114 • Политика
Ранее Андрей Макаревич раскритиковал своих фанатов, которые поддерживали присоединение Крыма, обвинив в том, что они "плохо слушали" его песни. Теперь, когда ему поступили встречные вопросы о концерте у стен Кремля, лидер "Машины времени" заявил, что "все с ума сошли" и предложил отказаться от политики, чем окончательно запутал своих фанатов.
Музыкант Андрей Макаревич высказался и выступлении своей группы "Машина Времени" у стен Кремля.
Радиостанции "Говорит Москва" музыкант подтвердил намерение принять участие в патриотическом гала-концерте в честь Дня России 12 июня. Стало известно, что его репертуар ограничится двумя песнями.

"Хватит везде искать политический подтекст, уже достали. Давайте музыку слушать! Ей-богу, все с ума сошли просто со своей политикой", — заявил Макаревич, который ранее выступал с критикой существующей власти.
Те, кто раньше поддерживал, раскритиковали егоза решение выступить на подобном концерте.
Они напомнили Макаревичу, что он не поддерживает присоединение Крыма, но соглашается участвовать в мероприятиях, организованных правительством.
Исполнитель ранее написал злобный пост об отношении к фанатам, которые просят сделать фотографию со словами: "Мы выросли на ваших песнях".

"Господи. Да можно, конечно. Только что ж вы так херово выросли? Что ж вы орали: "Ура, Крым наш"? Плохо слушали? Говорите, красота спасет мир? Ни хера она его не спасет", — написал музыкант в соцсетях.

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