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Макаревич высказался о "милосердном Горбачёве" и "преступлениях против народа"
14 октября 2020, 20:20 • 101 • Политика
Андрей Макаревич высказался о спектакле о Горбачёве, а также в целом о личности развалившего СССР политика. С точки зрения Макаревича, Горбачёв - милосердный человек, который не наказал КПСС за "преступления против народа"…
Музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич на личной странице в социальной сети Facebook высказался о "мягкости Михаила Сергеевича" и коммунистах, которые забыли, насколько Горбачёв был милосердным... Подобный комментарий он оставил после просмотра спектакля Театра Наций "Горбачёв".
"Три часа на сцене два человека - Евгений Миронов и Чулпан Хаматова. В общем, они просто разговаривают. Рассказывают. И три часа от сцены невозможно оторваться", - отметил Макаревич, охарактеризовав увиденное как "Театр высшей пробы".
Критическая часть комментария была посвящена "каким-то коммунистам России", которые посчитали спектакль "Горбачёв" оскорбительным. Макаревич считает, что сам по себе спектакль не может оскорблять кого бы то ни было, поскольку в нём нет политики. А заявивших о неприятии работы театра музыкант назвал "легко ранимыми товарищами", которые...
"...забыли, что во многом благодаря мягкости Михаила Сергеевича в своё время так и не состоялся суд над КПСС - за преступления против собственного народа. А зря".
Удивительно, но лишь единицы оставили под этим постом Макаревича комментарии о Горбачёве, допустившем беды миллионов человек, которые в одночасье остались без страны. А потом ещё долгие годы "выплывали" из бандитского времени - девяностых, которые эхом отзывались и в начале "нулевых".
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