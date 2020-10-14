Макаревич высказался о "милосердном Горбачёве" и "преступлениях против народа"

Музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич на личной странице в социальной сети Facebook высказался о "мягкости Михаила Сергеевича" и коммунистах, которые забыли, насколько Горбачёв был милосердным... Подобный комментарий он оставил после просмотра спектакля Театра Наций "Горбачёв".

"Три часа на сцене два человека - Евгений Миронов и Чулпан Хаматова. В общем, они просто разговаривают. Рассказывают. И три часа от сцены невозможно оторваться", - отметил Макаревич, охарактеризовав увиденное как "Театр высшей пробы".

Критическая часть комментария была посвящена "каким-то коммунистам России", которые посчитали спектакль "Горбачёв" оскорбительным. Макаревич считает, что сам по себе спектакль не может оскорблять кого бы то ни было, поскольку в нём нет политики. А заявивших о неприятии работы театра музыкант назвал "легко ранимыми товарищами", которые...

"...забыли, что во многом благодаря мягкости Михаила Сергеевича в своё время так и не состоялся суд над КПСС - за преступления против собственного народа. А зря".

Удивительно, но лишь единицы оставили под этим постом Макаревича комментарии о Горбачёве, допустившем беды миллионов человек, которые в одночасье остались без страны. А потом ещё долгие годы "выплывали" из бандитского времени - девяностых, которые эхом отзывались и в начале "нулевых".