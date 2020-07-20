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Макаревич: То царство, то смута

20 июля 2020, 08:00  •  26 • Аналитика

В Фейсбуке Андрея Макаревича, который известен не только своей музыкальной деятельностью, но и политическими высказываниями, появился пост, в котором автор рассуждает о верховенстве закона в России. В начале поста Макаревич пишет о том, что в России «не понимали, что такое верховенство закона», ссылаясь при этом сразу на нескольких классиков русской литературы – Салтыкова-Щедрина, Гоголя, Грибоедова, Пушкина, чтобы его (Макаревича), как он сам пишет, не обвинили в том, что он "опять ненавидит Родину".


Из поста лидера «Машины времени»:

Законы сочинялись, писались красивым почерком в толстые книги. Но получалось как у слесаря Полесова: мотор был очень похож на настоящий, но не работал. Жизнь продолжала идти своими причудливыми путями. Потому что сила не в законе, а в правде (верно, Данила?) А правда у каждого своя - у царя своя, у холопов своя.

При этом сначала Макаревич вместо Полесова написал о «мотористе» Безенчуке, но пользователи напомнили, что Безенчук был гробовых дел мастером.

В общем, хотел блеснуть остротой, но потом пришлось править пост...

Далее Макаревич пишет, что такой подход приводит к тому, что в России «то царство, то смута».

Из поста:

Помните, в каждом втором американском фильме: "Меня завтра вызывают в суд. Я должен всё рассказать!" - "Нет, ты не можешь!" - "Но я же буду под присягой!" Диалог этот у нашего человека вызывает широкий спектр чувств - от недоумения до хохота.

И президент наш относится к законам точно так же, как и все остальные. За это мы его и любим

- завершает свою заметку Макаревич.

Цитировать «каждый второй американский фильм» - безусловно, важное дело. Но а как быть с тем, что в явно «обожаемых» автором поста США под присягой могут себе позволит лгать даже президенты. Случаи известны. И после лжи под присягой отдельные продолжали оставаться президентском кресле. Закон... Законность...

Да и с верховенством этого самого закона там тоже как-то не всегда ладится. Виновные в откровенном превышении полномочий американские военные и полицейские чаще всего отделываются лёгким испугом, а не получают многолетние сроки заключения. В комментариях Андрею Макаревичу предложили посмотреть и другие американские фильмы, например "Карточный домик" и "Миллиарды", где откровенно рассказывается, как высокопоставленные политики и бизнесмены на том же Западе лгут друг другу, что называется, не краснея.

Именно поэтому с тезисом о том, что правда у царей своя, у холопов своя – причём практически повсюду – сложно не согласиться.
Володин Алексей

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