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Макаревич нашёл "хороших зрителей" на Украине. Но украинцы всё равно обиделись
10 мая 2021, 18:55 • 180 • Политика
Музыкант Андрей Макаревич рассказал в своём Facebook о поездке с "УО 5" по Западной Украине, но украинцев оскорбило слово "захолустье" в его отзыве.
"Ездим с "УО 5" по Западной Украине - Тернополь, Хмельницкий, Ровно, Черновцы... Я, признаться, ожидал увидеть всё-таки некоторое захолустье - маленькие города по 200 000 человек. А увидел великолепную (и прекрасно отреставрированную) архитектуру, стильные рестораны, чистоту. И очень хороших зрителей", - написал в своём Facebook Андрей Макаревич.
Укринцев обидело слово "захолустье", и они возмутились под постом.
"Русский барин изволили заехать и удивились, увидев незахолустье? Ах, как, наверное, должны обрадоваться жители незахолустья от столь лестной оценки. А когда-то я Вас уважала", - написала одна из комментаторов.
Кто-то отпускал и саркастичные фразы: "Вот в такой "разваленной" Украине и живём. Просто с "голоду" опухаем. Андрей, а Вы заметили, что на улицах мало людей? Все "свалили" в ЕС на "заработки"... "нищеброды". Ужасть".
"Понравилась фраза "увидеть некоторое захолустье". Дальше комментировать не буду. Высоконравственный музыкант, человек, который едет на гастроли в эпоху пандемии. Удачного заработка в захолустье. Для меня ещё один -1 из "высоконравственных" музыкантов", - написал один из читателей страницы Макаревича.
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