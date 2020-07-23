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Макаревич намерен засудить депутата Госдумы за четыре слова
23 июля 2020, 17:05 • 11 • Политика
Музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич намерен засудить депутата Госдумы Сергея Бондаренко за четыре слова.
В частности, слова эти размещены на предвыборном баннере депутата от "Единой России". Рядом с фотографией самого политика написана строчка из песни "За тех, кто в море": "В бурю лишь крепче руки".
На использование текста "Машины времени" первым обратил внимание не сам музыкант, а депутат - конкурент Бондаренко Сергей Бойко. Он заявил, что намерен подавать в суд на политика.
Сам же Макаревич заявил, что лично не знает Бондаренко, и тот не обращался к нему с просьбой использовать слова песни в своей предвыборной кампании.
""Единая Россия" никогда не была моим героем", - сказал Макаревич.
"Мало требовать убрать, я ещё потребую компенсацию. Думаю, что да (буду подавать в суд. - Ред.)", - отметил он в беседе с изданием "Подъём".
Представитель депутата в свою очередь отметил, что слова такие действительно использованы на баннере, но они не на 100% повторяют строку из песни.
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