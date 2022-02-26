Андрей Макаревич бросил трубку в прямом эфире после острого вопроса о Донбассе. Его попросили пояснить свою позицию в отношении спецоперации России на Украине, однако беседа продлилась совсем недолго.

Музыкант Андрей Макаревич записал ролик, в котором потребовал остановить "сумасшествие", имея в виду операцию России по принуждению Киева к миру, напомнила ведущая "Первого русского" Елена Афонина в эфире спецвыпуска Царьграда.

Так, певец обвинил Москву в том, что она будто бы "стреляет" в украинских друзей и близких граждан России. Он продолжил развивать эту мысль в беседе с Еленой Афониной, которая связалась с ним по телефону и попросила уточнить своё отношение к нынешним историческим событиям.

Исполнитель снова заявил об "агрессии" Москвы и назвал разворачивающуюся освободительную спецоперацию нападением на мирную страну, которая якобы ничего не сделала России.

Ведущая Царьграда поинтересовалась, снимал ли Макаревич похожее видео, но с призывом к Киеву, когда тот устроил геноцид жителей ДНР и ЛНР.

Музыкант, по сути, проигнорировал этот вопрос, ответив встречным: "Вам не кажется, что Донбасс сам всё это начал?"

Тогда Елена Афонина напомнила ему о военных преступлениях экс-главы Верховной рады Александра Турчинова и начале так называемой "антитеррористической операции" Киева.

Певец в ответ почему-то вспомнил о нынешнем депутате Госдумы Александре Бородае и экс-министре обороны ДНР Игоре Стрелкове, которые якобы "мутили воду" в Донбассе.

Ему справедливо возразил гость студии - кандидат психологических наук Александр Невеев. Он подчеркнул, что на самом деле названные Макаревичем люди защищали народные республики от бывшего украинского президента Петра Порошенко и его свиты, и тем самым загнал оппонента в тупик.