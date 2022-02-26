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Макаревич бросил трубку в прямом эфире после острого вопроса о Донбассе
26 февраля 2022, 03:10 • 168 • Политика
Андрей Макаревич бросил трубку в прямом эфире после острого вопроса о Донбассе. Его попросили пояснить свою позицию в отношении спецоперации России на Украине, однако беседа продлилась совсем недолго.
Музыкант Андрей Макаревич записал ролик, в котором потребовал остановить "сумасшествие", имея в виду операцию России по принуждению Киева к миру, напомнила ведущая "Первого русского" Елена Афонина в эфире спецвыпуска Царьграда.
Так, певец обвинил Москву в том, что она будто бы "стреляет" в украинских друзей и близких граждан России. Он продолжил развивать эту мысль в беседе с Еленой Афониной, которая связалась с ним по телефону и попросила уточнить своё отношение к нынешним историческим событиям.
Исполнитель снова заявил об "агрессии" Москвы и назвал разворачивающуюся освободительную спецоперацию нападением на мирную страну, которая якобы ничего не сделала России.
Ведущая Царьграда поинтересовалась, снимал ли Макаревич похожее видео, но с призывом к Киеву, когда тот устроил геноцид жителей ДНР и ЛНР.
Музыкант, по сути, проигнорировал этот вопрос, ответив встречным: "Вам не кажется, что Донбасс сам всё это начал?"
Тогда Елена Афонина напомнила ему о военных преступлениях экс-главы Верховной рады Александра Турчинова и начале так называемой "антитеррористической операции" Киева.
Певец в ответ почему-то вспомнил о нынешнем депутате Госдумы Александре Бородае и экс-министре обороны ДНР Игоре Стрелкове, которые якобы "мутили воду" в Донбассе.
Ему справедливо возразил гость студии - кандидат психологических наук Александр Невеев. Он подчеркнул, что на самом деле названные Макаревичем люди защищали народные республики от бывшего украинского президента Петра Порошенко и его свиты, и тем самым загнал оппонента в тупик.
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