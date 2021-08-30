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Magyar Nemzet: Возможен ли huxit?

30 августа 2021, 16:10  •  38 • В мире
Наши пути разведены, Запад осознанно порывает с христианской моралью и ценностями
Проправительственная венгерская газета Magyar Nemzet опубликовала статью политолога, научного консультанта Центра фундаментальных прав Тамаша Фрица (Tamás Fricz), которая вызвала большой общественный резонанс. Статья называется «Нам пора поговорить о huxit». Автор поясняет: huxit – это добровольный выход Венгрии из Евросоюза по аналогии с brexit.
«После беспрецедентной серии нападок ЕС и Запада на венгерский закон о защите детей пора поговорить о huxit. Для нас настало время серьёзно подумать о нашем возможном выходе из союза государств, проявляющих имперские симптомы и высокомерие по отношению к странам Восточной и Центральной Европы»,
– пишет Magyar Nemzet.
Тамаш Фриц предлагает взглянуть на проблему с разных точек зрения – политической, экономической, культурной и военной.
С политической точки зрения, по его мнению, пребывание в ЕС может дать каждому гражданину Венгрии чувство принадлежности к развитому, демократическому Западу. Однако при этом необходимо помнить – приоритеты «демократического» Запада радикально изменились, а либеральная европейская элита стремится превратить ЕС во что-то совершенно иное, отличное от того, что было первоначально. Венгрия хотела стать свободной страной, но оказалось, что свободы в ЕС больше нет. Поэтому если Брюссель захочет снова диктовать что и как делать, членство Венгрии в Евросоюзе станет бессмысленным, уверен политолог.
«С экономической точки зрения, нам может быть выгодно, чтобы мы получали определённые ресурсы из взносов государств-членов ЕС, но нас уже сегодня пугают прекращением финансирования. Один из самых жёстких аргументов заключается в том, что если мы уйдём, западные компании отвернутся от нас, наши торгово-экономические отношения с Союзом и государствами-членами, особенно с гигантскими немецкими компаниями, ухудшатся. И закроют ли Audi, BMW и Mercedes свои заводы в Венгрии?»,
– задаётся вопросом автор.
По его мнению, опасаться подобного развития событий не стоит, ведь европейцы везде ищут прибыль, и не будут действовать себе в убыток, тем более, что Венгрия давно зарекомендовала себя как надёжный партнёр. Он советует заранее начать переговоры с отдельными западными странами, а также уделить внимание странам восточным.
Предполагаемый выход не должен стать конфронтацией, это будет просто пересмотром отношений. И хотя задача эта не простая, но и неразрешимой назвать её нельзя, уверен политолог.
Что касается военной стороны этой проблемы, то Венгрия останется членом НАТО, а значит, проблемы в этом отношении не существует.
Остаётся рассмотреть проблему выхода из ЕС с культурной точки зрения, отмечает издание, подчёркивая, что это и есть самая важная сторона вопроса.
«Наши пути разведены, Запад сейчас осознанно порывает с христианской моралью и ценностями и вместо этого стремится построить космополитическое, безликое мировое общество, основанное на безудержном самоудовлетворении и самоуничтожении личности. В то время как жители Центральной и Восточной Европы настаивают на тысячелетних культурных и религиозных основах. И это самое главное. В этом и кроется причина желания покинуть этот союз»,
– констатирует Magyar Nemzet.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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