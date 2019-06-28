Магнит против рака: Ученые открыли эффективный способ борьбы с онкологией

Об открытии ученых из орегонского университета сообщает научный портал Phys.org. Исследователи рассказали, как с помощью магнитных наночастиц могут бороться с онкологией.

Мельчайшие частицы вводятся прямо в опухоль – причем благодаря своим малым размерам они точно охватывают мутировавшие клетки, не затрагивая здоровых тканей. После этого на участок, где расположилась опухоль, воздействуют переменным магнитным полем. Это заставляет магнитные наночастицы разогреваться до 100 градусов по Фаренгейту, что убивает клетки новообразования.

Теперь перед учеными стоит новая задача – найти способ введения наночастиц в опухоли, которые расположены в труднодоступных для инъекций местах.