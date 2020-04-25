Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Шире круг: Госдума готовит третий пакет антикризисных законов
Удар в спину от Европы. Меркель послала украинского премьера и срочно позвонила ...
«Суки нерусские. Рада кишит коронавирусом» – депутат
"Тонны мешков с телами, тонны людей с маркировкой COVID-19": Работницы...
Главная / Аналитика

Магия ночных хищников: как в Африке получали "силу зверя"

25 апреля 2020, 19:10  •  128 • Аналитика
© РИА Новости / Виталий Аньков
"Когда вы открываете кошке дверь, а она не сразу заходит, знайте: она пропускает вперед того, на кого будет смотреть ночью в темном углу". Шутки шутками, конечно, но разве подобные слегка пугающие анекдоты – это не лучшая иллюстрация того, как мы относимся к этим домашним любимцам? До сих пор мы считаем своих "барсиков" и "мурок" немного не от мира сего, а уж эзотерику и вовсе нельзя представить без традиционного черного кота. И в этом смысле человек третьего тысячелетия мало чем отличается от, например, от южноафриканца середины каменного века.
Пещера Дипклоф в Западной Капской провинции ЮАР, где в свое время были обнаружены одни из древнейших созданных людьми изображений, продолжает радовать исследователей. На этот раз международной группе ученых удалось найти там множество частей скелетов 16 видов ночных кошачьих. Возраст слоев, в которых хранились останки, доходит аж до ста тысяч лет. Особенно любопытно то, что кости и зубы явно обрабатывались человеком: на них остались следы огня, насечки. Но вот что древние люди старались не повредить и к чему относились с большой аккуратностью – это шкуры. Специалисты пришли к выводу, что охотились на больших ночных кошек – самую сложную добычу – не ради пропитания, а из оккультных соображений. Зубы и кости обрабатывались и шли на амулеты, внутренности могли использовать в мистических ритуалах, а шкуры носили для получения магических сил.
Александр Воеводский, доцент Школы исторических наук НИУ ВШЭ, разъяснил природу и суть этих верований.
"Сила, мощь переходила к человеку, который носил такие амулеты. Вожди у зулусов часто носили, в отличие от обычных общинников, шкуры леопардов, что именно было атрибутом власти. Сила зверя, какие-то магические свойства, которые им приписывались, – это часть их верований, анимизма, мистических культов. Приписывание природным силам, животным сверхъестественных сил. Кроме того, они ведь охотники, соответственно, хищники играли важную роль в их жизни. Наскальная живопись: часто изображали животных, на которых охотились, это тоже часть магического ритуала была. В африканских сказках сохранились такие сюжеты. Сказка – это же не совсем развлекательная история, она несет и мифологические сюжеты, это способ описания и познания мира. Сказка выполняет еще и обучающую, воспитательную функцию, в ней заключены представления об окружающей действительности или же модели поведения. В деревнях все это до сих пор присутствует или присутствовало до последнего времени. Это передача опыта".
Сохранились эти верования и в современных сказках – комиксах и популярных кинофраншизах, например, о пантере в человеческом обличье и с кошачьими суперсилами. Там, к счастью, обошлось без расчлененки диких зверей, но вот реальность далеко не так гуманна: браконьеры до сих пор активно охотятся на редких и вымирающих больших кошек ради все тех же шкур, зубов, костей. Казалось бы, каменный век давно закончился, а некоторые "привычки" остались. Видимо, не все люди смогли с тех пор эволюционировать.
Автор Мария Меркулова, радио Sputnik
Радио Sputnik – самая цитируемая радиостанция России. Будьте с нами в Telegram и Яндекс.Дзен.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



128
Источник
Похожие новости
25 апреля 2020, 07:10
При чём здесь Глазьев, при чём здесь нефть?
25 апреля 2020, 10:10
Операция "Немыслимое". Как союзники хотели бомбить нас сразу после Победы
25 апреля 2020, 11:10
Самолёт «Мрия»: большая и светлая мечта без будущего
25 апреля 2020, 06:10
РВИО: Польшу считали главным потенциальным противником СССР
24 апреля 2020, 21:10
"Черное зеркало": интернет как новая базовая потребность
25 апреля 2020, 10:10
Чтобы сохраниться, Америка должна стать Китаем
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 апреля 2020, 19:10
«Обезьянки с Майдана, не можете справиться сами, попросите Россию»: От «импотента» Зеленского требует обратиться к Москве за помощью
20 апреля 2020, 23:05
«Вообще не объяснили ситуацию»: почему 27 серпуховских врачей отказались работать с коронавирусными больными
20 апреля 2020, 01:10
"По $1200 на нос. Но это никому не поможет": Житель Нью-Йорка не побоялся раскрыть правду о бесплатных деньгах в США
18 апреля 2020, 23:35
Малайзийский "Боинг" над Донбассом сбила ракета с "пластилиновой" начинкой
19 апреля 2020, 18:10
"Мы зайдём и сразу вернём": Зеленский представил новый план "возвращения" Донбасса
21 апреля 2020, 09:10
Америка продемонстрировала силу, по-настоящему угрожающую России
24 апреля 2020, 06:10
"Жратвы осталось на два дня - это Москва. Собянин хочет так по всей России?": Делягин жёстко высказался о пропусках
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.