Магия ночных хищников: как в Африке получали "силу зверя"

"Когда вы открываете кошке дверь, а она не сразу заходит, знайте: она пропускает вперед того, на кого будет смотреть ночью в темном углу". Шутки шутками, конечно, но разве подобные слегка пугающие анекдоты – это не лучшая иллюстрация того, как мы относимся к этим домашним любимцам? До сих пор мы считаем своих "барсиков" и "мурок" немного не от мира сего, а уж эзотерику и вовсе нельзя представить без традиционного черного кота. И в этом смысле человек третьего тысячелетия мало чем отличается от, например, от южноафриканца середины каменного века.

Пещера Дипклоф в Западной Капской провинции ЮАР, где в свое время были обнаружены одни из древнейших созданных людьми изображений, продолжает радовать исследователей. На этот раз международной группе ученых удалось найти там множество частей скелетов 16 видов ночных кошачьих. Возраст слоев, в которых хранились останки, доходит аж до ста тысяч лет. Особенно любопытно то, что кости и зубы явно обрабатывались человеком: на них остались следы огня, насечки. Но вот что древние люди старались не повредить и к чему относились с большой аккуратностью – это шкуры. Специалисты пришли к выводу, что охотились на больших ночных кошек – самую сложную добычу – не ради пропитания, а из оккультных соображений. Зубы и кости обрабатывались и шли на амулеты, внутренности могли использовать в мистических ритуалах, а шкуры носили для получения магических сил.

Александр Воеводский, доцент Школы исторических наук НИУ ВШЭ, разъяснил природу и суть этих верований.

"Сила, мощь переходила к человеку, который носил такие амулеты. Вожди у зулусов часто носили, в отличие от обычных общинников, шкуры леопардов, что именно было атрибутом власти. Сила зверя, какие-то магические свойства, которые им приписывались, – это часть их верований, анимизма, мистических культов. Приписывание природным силам, животным сверхъестественных сил. Кроме того, они ведь охотники, соответственно, хищники играли важную роль в их жизни. Наскальная живопись: часто изображали животных, на которых охотились, это тоже часть магического ритуала была. В африканских сказках сохранились такие сюжеты. Сказка – это же не совсем развлекательная история, она несет и мифологические сюжеты, это способ описания и познания мира. Сказка выполняет еще и обучающую, воспитательную функцию, в ней заключены представления об окружающей действительности или же модели поведения. В деревнях все это до сих пор присутствует или присутствовало до последнего времени. Это передача опыта".

Сохранились эти верования и в современных сказках – комиксах и популярных кинофраншизах, например, о пантере в человеческом обличье и с кошачьими суперсилами. Там, к счастью, обошлось без расчлененки диких зверей, но вот реальность далеко не так гуманна: браконьеры до сих пор активно охотятся на редких и вымирающих больших кошек ради все тех же шкур, зубов, костей. Казалось бы, каменный век давно закончился, а некоторые "привычки" остались. Видимо, не все люди смогли с тех пор эволюционировать.

Автор Мария Меркулова, радио Sputnik