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«Магистральное будущее авиации»: первые испытания электросамолёта в России пройдут в 2020—2021 годах

06 февраля 2020, 01:24  •  17 • В России
Российский самолёт с электродвигателем на основе сверхпроводников может появиться в течение ближайших двух лет. Об этом заявил заместитель генерального директора Фонда перспективных исследований Виталий Давыдов. Первые испытательные полёты должны состояться уже в 2020—2021 годах. Подобные технологии могут стать основой для создания таких летательных аппаратов, как аэротакси с вертикальными взлётом и посадкой, подчеркнули в ФПИ. Эксперты отмечают, что электрические двигатели могут значительно удешевить авиацию, но при этом важно решить вопрос чрезмерного веса таких систем.
 
Facebook © fpi.web
 

Первый испытательный полёт самолёта с электродвигателем на основе сверхпроводников состоится в 2020—2021 годах, рассказали в российском Фонде перспективных исследований (ФПИ).

«Мы рассчитываем, что первый испытательный полёт летающей лаборатории с нашим двигателем состоится в 2020—2021 годах. Эти работы проводятся под эгидой Минпромторга России», — заявил глава научно-технического совета, заместитель генерального директора ФПИ Виталий Давыдов в интервью РИА Новости.

По его словам, дальнейшая разработка электросамолётов будет прерогативой российских авиаконструкторов и Объединённой авиастроительной корпорации

Отметим, что разработка высокотемпературного электродвигателя на сверхпроводниках началась в ФПИ ещё в декабре 2016 года совместно с ЗАО «СуперОкс».

«Фонд тесно сотрудничает с Объединённой авиастроительной корпорацией, которая заинтересована в данных работах, так как электросамолёты — это магистральное будущее авиации», — подчеркнул он.

Как полагает член комиссии при президенте по вопросам развития авиации Юрий Сытник, переход на альтернативные виды силовых установок особенно актуален, так как запасы нефти не бесконечны.

«Идти в этом направлении необходимо, потому что рано или поздно нефть или закончится, или подорожает до такой цены, что её невозможно будет использовать… Поэтому работать над новым гибридным двигателем нужно, над другими видами топлива нужно работать», — рассказал Сытник в беседе с RT.

Вместе с тем он предупредил, что о свойствах новых электродвигателей сложно рассуждать до проведения испытаний. Важно также понимать, какие материалы задействованы в строительстве, какими будут генератор, ресурс установки, а также её вес. 

«Должен быть такой аккумуляторный запас, чтобы он (самолёт. — RT) мог долететь до ближайшего аэродрома. Это нужно устанавливать на самолёт. А авиация и вес всегда борются между собой», — отметил Юрий Сытник.

Сферы применения

В ФПИ ранее поясняли, что разрабатываемые в фонде технологии открывают возможности для создания полностью электрических летательных аппаратов, например аэротакси с вертикальными взлётом и посадкой, а также электрических морских судов. Для этих проектов разработаны образцы электродвигателей мощностью 50 кВт и 500 кВт.

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  • © fpi.web

Как отмечает Сытник, в проектах необходимо учитывать, что применение электродвигателей в российской авиации имеет свои ограничения. По словам эксперта, на территории за Уралом в течение года достаточно долго держатся низкие температуры, что усложняет использование электродвигателей. 

«Как закачивать электроэнергию или перевозить аккумуляторы? Самолёты должны быть сделаны из такого материала, чтобы была подпитка энергии», — отмечает он.

Решить же проблему подпитки на земле, считает эксперт, намного проще. 

Электродвигатель и гибрид

Обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко соглашается с утверждением, что необходимость частой подзарядки является основным недостатком электродвигателя. На сегодняшний день выходом из ситуации может быть гибридный двигатель, полагает эксперт.

«Гибрид предполагает двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель, то есть некий источник такой энергии, который вырабатывает электричество, которое потом идёт на электрические провода… Для авиации это новинка, которая позволит существенно улучшить экономические характеристики. Для гражданской авиации это предельно важно — соотношение стоимости одного человека на километр, килограмма на километр перевозки груза», — пояснил он RT.

В опубликованном ранее сообщении ФПИ о старте испытаний электродвигателя на высокотемпературных сверхпроводниках отмечается, что использование традиционных медных проводников приводит к «существенному увеличению массы и габаритов их электрооборудования, ограничивая тем самым возможности по созданию полностью электрических летательных аппаратов и морских судов».

По мнению Дрозденко, применение гибридных двигателей позволит сделать авиацию на данном этапе более «экономичной и экологичной».

Добавим, что ранее начальник отдела электрических силовых установок Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ) Антон Варюхин в беседе с RT рассказал, что осенью 2020 года должны начаться лётные испытания гибридного авиационного двигателя. Они будут проходить на летающей лаборатории, созданной на базе пассажирского самолёта Як-40. 

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