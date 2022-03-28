МАГАТЭ узнало о проблемах в Харькове: Ядерный материал не повреждён

Ядерная исследовательская установка в Харькове получила дополнительные повреждения, об этом сообщила украинская сторона в МАГАТЭ.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси уточнил, что пострадала ядерная исследовательская установка в Харькове. Он пояснил, что установка несколько дней назад получила дополнительные повреждения.

Однако, добавил он, ядерный материал остался нетронутым.

В заявлении МАГАТЭ говорится, что Украина не в состоянии оценить масштаб ущерба из-за обстрела. Впрочем, добавили специалисты, хоть ядерный материал установки "подкритичен", "цепная ядерная реакция невозможна, а запасы радиоактивного материала малы".

"Здание, его теплоизоляция и экспериментальный зал были повреждены, но не был повреждён источник нейтронов, который содержит ядерный материал, используемый для генерации нейтронов для исследований и производства изотопов", - говорится в сообщении агентства.