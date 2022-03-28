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МАГАТЭ узнало о проблемах в Харькове: Ядерный материал не повреждён
28 марта 2022, 22:25 • 83 • В мире
Ядерная исследовательская установка в Харькове получила дополнительные повреждения, об этом сообщила украинская сторона в МАГАТЭ.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси уточнил, что пострадала ядерная исследовательская установка в Харькове. Он пояснил, что установка несколько дней назад получила дополнительные повреждения.
Однако, добавил он, ядерный материал остался нетронутым.
В заявлении МАГАТЭ говорится, что Украина не в состоянии оценить масштаб ущерба из-за обстрела. Впрочем, добавили специалисты, хоть ядерный материал установки "подкритичен", "цепная ядерная реакция невозможна, а запасы радиоактивного материала малы".
"Здание, его теплоизоляция и экспериментальный зал были повреждены, но не был повреждён источник нейтронов, который содержит ядерный материал, используемый для генерации нейтронов для исследований и производства изотопов", - говорится в сообщении агентства.
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