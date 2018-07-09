«МАГАТЭ стоит усилить надзор»: сможет ли Украина остановить деградацию атомной энергетики

Действия руководства Южно-Украинской АЭС едва не привели к техногенной катастрофе. К таким выводам пришла СБУ после проверки предприятия. В ведомстве выяснили, что для атомной станции было намеренно закуплено контрафактное оборудование. Эксперты считают, что этот случай — следствие накопившихся в отрасли проблем. В последние годы на АЭС страны участились мелкие аварии, действующая техника советского производства почти выработала свой ресурс, а перспективные специалисты предпочитают трудиться за рубежом. Всё это может привести к трагическим последствиям, предупреждают специалисты. Есть ли у Украины шансы преодолеть кризис в атомной энергетике, выяснял RT.

Серьёзная опасность грозила жителям Николаевской области Украины — руководство Южно-Украинской АЭС, расположенной в этом районе, едва не создало своими действиями аварийные условия на станции.

Украинские силовики выяснили, что чиновники санкционировали приобретение контрафактного оборудования, предназначенного для тех систем атомной электростанции, нарушение работы которых повлекло бы техногенную катастрофу. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Некондиционное оборудование было не только закуплено, но даже частично установлено — речь, в частности, идёт о силовом кабеле электропитания, который по своим характеристикам не соответствует нормам безопасности. В СБУ уточнили, что действия руководства АЭС носили преднамеренный характер.

«Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица предприятия создали условия для возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера на «Южно-Украинская АЭС». — отмечается в сообщении силового ведомства.

По мнению экспертов, ничего экстраординарного в этой истории нет — в текущих украинских реалиях происходят десятки подобных случаев, однако огласке предаются единицы.

«Сейчас на Украине существует большая проблема: оборудование, которое используется на АЭС, выходит из строя. Именно из-за этого уже были неоднократные случаи остановки энергоблоков», — отметил в интервью RT эксперт Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

Как отметил собеседник RT, все аварии, произошедшие за последнее время на украинских АЭС, были вызваны именно поломкой оборудования.

«Где-то ставят некачественные запчасти, где-то экономят, в перспективе всё это создаст серьёзные проблемы. Придётся либо тратить очень большие деньги, чтобы заменить это оборудование, либо останавливать АЭС», — добавил Митрахович.

Аналогичной точки зрения придерживается руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник. В беседе с RT он уточнил, что на Украине сейчас отсутствует должная система надзора за подобными нарушениями.

«Это должно вызывать опасения инспекторов МАГАТЭ, существуют плановые проверки, но сложно сказать, как обстоит дело с прозрачностью, — отметил Пасечник. — На месте МАГАТЭ было бы разумно усилить надзор на фоне сообщений о контрафактных деталях на АЭС. К сожалению, такое стало возможно на фоне запредельной коррупции, которая в энергетической отрасли и вовсе зашкаливает».

Энергетические амбиции

После распада СССР Украине «по наследству» перешла не только развитая оборонная промышленность, но и довольно мощная атомная энергетика. На данный момент в стране работают 15 энергоблоков, 12 из которых были построены ещё во времена Советского Союза. В 2017 году по количеству действующих энергетических реакторов различных типов республика заняла 9-е место в мире.

Из-за сложностей с поставками энергоносителей (природный газ из России и уголь-антрацит из Донбасса — RT), в последние годы Украина активно развивала мирный атом. Если в 2013 году на долю АЭС приходилось 43% от всей вырабатываемой в стране электроэнергии, то в 2016 этот показатель вырос до 52,4%.

Острый дефицит угля возник в прошлом году, когда украинские националисты организовали транспортную блокаду ДНР и ЛНР, откуда антрацит поставлялся на украинские ТЭС.

Кроме того, Киев отказался от закупок российского природного газа, перейдя на реверсные поставки из Европы. Поэтому украинским атомщикам пришлось бить рекорды — по данным ассоциации «Украинский ядерный форум», в мае прошлого года АЭС вырабатывали 68% от общего объёма электроэнергии.

Из-за политических амбиций властей, украинские АЭС вынуждены работать «на износ»: эксперты подчёркивают, что станции, построенные в советское время, находятся на пределе своих возможностей и явно нуждаются в модернизации. Целый ряд факторов, включая коррупцию и недофинансирование отрасли, могут привести к возникновению крайне опасной ситуации, отмечают специалисты.

В то же время, официальный Киев на подобные предупреждения не реагирует, поощряя наращивание атомной генерации.

«Мне приятно сообщить, что мы резко увеличили долю атомной энергетики в общем энергетическом балансе. Было 47%, сейчас стремительно приближается к 60%. А это миллионы тонн угля, в котором больше не нуждается Украина», — заявил в 2017 году Пётр Порошенко.

Пётр Порошенко

© Mykola Lazarenko/Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

По словам экс-главы украинского Госатома Георгия Копчинского, атомная энергетика страны находится на «сухом пайке» уже «не один десяток лет».

«Атомные электростанции дают половину вырабатываемой энергии, а получают денег в два раза меньше, чем тепловая генерация. Это энергоблоки, построенные по проекту 50—60 годов прошлого столетия, которые отработали по два положенных ресурса. Там очень тяжёлая ситуация», — процитировало Копчинского агентство РИА-Новости Украина.

Впрочем, проблему отработавших своё энергоблоков Киев решает просто: например, в 2015 году коллегия Госатомрегулирования разрешила продлить срок службы 2-го энергоблока Южно-Украинской АЭС на 10 лет. Чиновники уверяют: подобная практика — «общемировой тренд». Действительно, за рубежом также прибегают к пролонгации сроков службы АЭС. Специалисты французской группы компаний AREVA подсчитали, что возраст порядка 75% действующих в мире энергоблоков превышает четверть века. Поэтому в ряде стран действительно ведутся работы по продлению сроков эксплуатации энергоблоков. Для этого специалисты проводят тщательную оценку состояния объекта, затем производится масштабная модернизация и замена оборудования.

«Само по себе продление сроков эксплуатации ядерного блока — стандартная практика. Но это требует дополнительных финансовых и технологических ресурсов. В отношении Украины существуют обоснованные сомнения в том, что процедура продления эксплуатации проходила в соответствии с всеми требованиями безопасности. Чтобы постоянно продлевать сроки работы, нужно применять новые технологии, которых у Киева нет», — считает Митрахович.

Нехватка средств привела, помимо прочих негативных последствий, к кадровому голоду в отрасли. Квалифицированные сотрудники в массовом порядке увольняются и уезжают за рубеж в поисках достойных зарплат. Об этой проблеме, в частности, ранее писала в своём Facebook депутат Верховной рады Украины Виктория Войцицкая. Источник RT в «Энергоатоме» Украины сообщал, что только за прошлый год заявления об увольнении написали около 1,8 тыс. сотрудников атомной отрасли. Если ситуация не изменится, через несколько лет обслуживать АЭС Украины будет просто некому, отмечают эксперты.

© Gleb Garanich/Reuters

Что касается возведения новых мощностей, то в 2010 году Киев и Москва подписали соглашение о строительстве третьего и четвёртого энергоблоков Хмельницкой АЭС. Но в 2015 году Верховная рада денонсировала этот документ. Новым подрядчиком стала чешская компания Skoda JS, 6 июля правительственный комитет одобрил технико-экономическое обоснование проекта достройки двух энергоблоков Хмельницкой АЭС. Стоимость контракта составила 72,44 млрд гривен. Правда, в Киеве закрыли глаза на то, что Skoda JS контролирует российская машиностроительная группа ОМЗ.

«В интересах американской компании»

Изношенность старых АЭС и утечка специалистов — далеко не единственные масштабные проблемы в украинской атомной энергетике. В последние годы страна столкнулась ещё и с нехваткой места для хранения ядерных отходов.

В 1993 году Россия согласилась перерабатывать отработавшее ядерное топливо (ОЯТ) украинских АЭС, но только при условии, если речь идёт о топливных блоках российского или советского производства. Тогда же Киеву был дан 25-летний срок на строительство собственных хранилищ. Но в итоге за это время на Украине появилось только одно новое хранилище ОЯТ — при Запорожской АЭС.

В данный момент все действующие на Украине хранилища ядерных отходов переполнены, помочь Киеву взялась американская компания Holtec International. Речь идёт о возведении централизованного хранилища для отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) в чернобыльской зоне отчуждения. Однако эксперты предупреждают о возможной опасности — дело в том, что в мире нет опыта эксплуатации подобных объектов, большинство стран воздерживается от возведения наземных хранилищ такого типа.

Также серьёзными последствиями может обернуться запланированный киевскими властями перевод АЭС, построенных по советскому проекту, на американское топливо. В первую очередь, речь идёт о топливных блоках компании Westinghouse Electric. Специалисты предупреждают, что использование в реакторах советской и российской постройки топлива других производителей может привести к аварии. Однако, эти прогнозы не останавливают Киев — как заявил ранее украинский министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, в 2018 году перевод АЭС на топливо Westinghouse продолжится.

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик

РИА Новости

«На сегодняшний день 60% (ядерного топлива) поставляют россияне, а 40% поставляет Westinghouse. Но буквально на следующий год мы выйдем на пропорцию 55/45 в интересах американской компании», — приводит слова чиновника «Укринформ».

Россия не раз обращала внимание на эти проблемы в международных инстанциях, ведь если украинские власти доведут ситуацию до крупной аварии, её последствия затронут и соседние страны.

Тем не менее, как отметил Станислав Митрахович, покровительствующие Киеву страны Запада пока не обращают большого внимания на тревожные сигналы.

«Поводы для тревоги есть — растёт число аварий, к счастью, пока не на атомных блоках, а на сопутствующем оборудовании, но очевидно, что на каком-то этапе и атомные блоки тоже могут создать проблемы. Но вода камень точит, и вполне возможно, что через несколько лет к словам российской стороны всё же прислушаются», — подвёл итог Митрахович.