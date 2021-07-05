Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Путин оказался прав": Злую правду на украинском ТВ слушали в гробовой...
Русские показали превосходство над американцами в Сирии одним жестом - и попали ...
Неожиданно: Зеленского призывают отказаться от названия страны Украиной
Украина решила расстреливать российские корабли в Керченском проливе
Главная / Политика

Мафия загнала нас в пандемию коронавируса, и все об этом знали

05 июля 2021, 15:10  •  227 • Политика
Пандемия коронавируса стала одним из самых спорных событий в мире, когда фармацевтическая мафия загнала нас в тиски ограничений, заставив покупать всё больше и больше. Более того, все знали о происходящем, уверен Константин Малофеев.
О проблеме коммерциализации пандемии коронавируса учредитель "Первого русского" Константин Малофеев говорил в беседе с Юрием Пронько в рамках программы "Царьград. Главное". Малофеев указал на несколько странностей, выстроив логическую цепочку на примере продажи масок в России.
Сначала нас призывали вакцинироваться от коронавируса, отмечая, что это единственный путь к снятию ограничений. Мы получим коллективный иммунитет и заживём иначе. Однако затем выяснилось, что, вакцинировавшись, мы не снимем маски, поскольку всё ещё можем заразиться и стать разносчиком болезни:
Если у меня ничего не меняется, ко мне абсолютно такие же требования, как ко всем остальным, зачем мне это делать? Почему мы ходим в этих намордниках так долго? Врачи в нашей студии бесконечно объясняют, что пользы от них не так уж и много,
- напомнил Константин Малофеев.
А может быть, дело вовсе не в концептуальном споре на тему нужности или ненужности масок, продолжил Малофеев. Может быть, проблема в том, что кто-то уже создал прибыльный бизнес?
Зачем мы все носим маски? Уж не для того ли, чтобы заводики, ставшие заводищами по производству масок, продолжали работать? Совсем скоро силами нашего телеканала мы опубликуем расследование и расскажем, кто нажился на ковиде. Вот они заводики эти строят - с пэцээрами, с масочками. А нам рассказывают с умильными глазками о том, что нужно бесконечно что-то носить и покупать. Может быть, причина не медицинская, как нам говорят наши доктора, а коррупционная? И кстати, это во всём мире. И больше, чем у нас. Я был в странах третьего мира во время ковида. Так для них эти 80 долларов за ПЦР-тест – это средняя зарплата. И они вынуждены платить, чтобы передвигаться. Это же сколько вся эта мафия фармацевтическая по всему миру делает денег, загоняя нас в бесконечное ношение масок и перчаток вместе с требованием постоянно тестироваться?
К великому сожалению, многие знают об этом заработке, но не прикрывают лавочки. В деталях эта часть дискуссии доступна в видеоверсии программы "Царьград. Главное" чуть ниже.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






227
Источник
Похожие новости
05 июля 2021, 05:05
"Путин оказался прав": Злую правду на украинском ТВ слушали в гробовой тишине
05 июля 2021, 03:15
"Головная боль", а не победа: Русские дадут бой силам НАТО в Чёрном море
05 июля 2021, 06:55
Ложь родом из США в шести фото: "Запад, который мы заслужили"
05 июля 2021, 13:20
"Перешли все границы!" Кравчук заявил о беде Украины. И русские не виноваты
05 июля 2021, 13:20
Россию тихо уничтожают: "На этой заразе выросло как минимум уже два поколения"
05 июля 2021, 08:45
США "откровенно мухлюют" с русскими. Американцев разоблачил дипломат
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 июля 2021, 20:15
"Полная победа": В "Газпроме" нашли способ ускорить запуск "Северного потока - 2" - аналитики
03 июля 2021, 04:30
Неожиданно: Зеленского призывают отказаться от названия страны Украиной
29 июня 2021, 16:10
Мария Захарова – обидевшим Лаврова: "Отсмеялись? А теперь посмеюсь я"
29 июня 2021, 01:30
"Все понимают, чем это закончится для Британии": В Крыму предупредили о провокациях на Sea Breeze-21
03 июля 2021, 05:25
"Противостоять хаосу": Депутат Рады спрогнозировал объединение русских, белорусов и украинцев
03 июля 2021, 19:10
Захарова обнародовала самоубийственную для Запада историю. НАТО и ЕС смолчали
04 июля 2021, 00:40
Лукашенко поставили перед непростым выбором: Ждём
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.