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Мафия загнала нас в пандемию коронавируса, и все об этом знали
05 июля 2021, 15:10 • 227 • Политика
Пандемия коронавируса стала одним из самых спорных событий в мире, когда фармацевтическая мафия загнала нас в тиски ограничений, заставив покупать всё больше и больше. Более того, все знали о происходящем, уверен Константин Малофеев.
О проблеме коммерциализации пандемии коронавируса учредитель "Первого русского" Константин Малофеев говорил в беседе с Юрием Пронько в рамках программы "Царьград. Главное". Малофеев указал на несколько странностей, выстроив логическую цепочку на примере продажи масок в России.
Сначала нас призывали вакцинироваться от коронавируса, отмечая, что это единственный путь к снятию ограничений. Мы получим коллективный иммунитет и заживём иначе. Однако затем выяснилось, что, вакцинировавшись, мы не снимем маски, поскольку всё ещё можем заразиться и стать разносчиком болезни:
- напомнил Константин Малофеев.
А может быть, дело вовсе не в концептуальном споре на тему нужности или ненужности масок, продолжил Малофеев. Может быть, проблема в том, что кто-то уже создал прибыльный бизнес?
К великому сожалению, многие знают об этом заработке, но не прикрывают лавочки. В деталях эта часть дискуссии доступна в видеоверсии программы "Царьград. Главное" чуть ниже.
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