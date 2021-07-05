Мафия загнала нас в пандемию коронавируса, и все об этом знали

Пандемия коронавируса стала одним из самых спорных событий в мире, когда фармацевтическая мафия загнала нас в тиски ограничений, заставив покупать всё больше и больше. Более того, все знали о происходящем, уверен Константин Малофеев.

О проблеме коммерциализации пандемии коронавируса учредитель "Первого русского" Константин Малофеев говорил в беседе с Юрием Пронько в рамках программы "Царьград. Главное". Малофеев указал на несколько странностей, выстроив логическую цепочку на примере продажи масок в России.

Сначала нас призывали вакцинироваться от коронавируса, отмечая, что это единственный путь к снятию ограничений. Мы получим коллективный иммунитет и заживём иначе. Однако затем выяснилось, что, вакцинировавшись, мы не снимем маски, поскольку всё ещё можем заразиться и стать разносчиком болезни:

Если у меня ничего не меняется, ко мне абсолютно такие же требования, как ко всем остальным, зачем мне это делать? Почему мы ходим в этих намордниках так долго? Врачи в нашей студии бесконечно объясняют, что пользы от них не так уж и много,

- напомнил Константин Малофеев.

А может быть, дело вовсе не в концептуальном споре на тему нужности или ненужности масок, продолжил Малофеев. Может быть, проблема в том, что кто-то уже создал прибыльный бизнес?

Зачем мы все носим маски? Уж не для того ли, чтобы заводики, ставшие заводищами по производству масок, продолжали работать? Совсем скоро силами нашего телеканала мы опубликуем расследование и расскажем, кто нажился на ковиде. Вот они заводики эти строят - с пэцээрами, с масочками. А нам рассказывают с умильными глазками о том, что нужно бесконечно что-то носить и покупать. Может быть, причина не медицинская, как нам говорят наши доктора, а коррупционная? И кстати, это во всём мире. И больше, чем у нас. Я был в странах третьего мира во время ковида. Так для них эти 80 долларов за ПЦР-тест – это средняя зарплата. И они вынуждены платить, чтобы передвигаться. Это же сколько вся эта мафия фармацевтическая по всему миру делает денег, загоняя нас в бесконечное ношение масок и перчаток вместе с требованием постоянно тестироваться?

К великому сожалению, многие знают об этом заработке, но не прикрывают лавочки. В деталях эта часть дискуссии доступна в видеоверсии программы "Царьград. Главное" чуть ниже.