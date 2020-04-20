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Мафия "вооружилась" коронавирусом: В Италии столкнулись с новой проблемой
20 апреля 2020, 13:10 • 78 • В мире
В Италии столкнулись с новой проблемой в разгар пандемии. Дело в том, что мафия "вооружилась" коронавирусом, игнорируя ограничения и подминая под себя бизнес.
Итальянская мафия спровоцировала скандал из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщают американские СМИ.
Инцидент произошёл в начале марта на Сицилии. В городе прошли похороны 70-летнего родственника одного из членов ОПГ. При этом в Италии действует запрет на похороны из-за пандемии.
Несмотря на ограничения, около 20 человек шли за катафалком с телом усопшего. Как пишет CNN, председатель регионального комитета по борьбе с мафией Клаудио Фава назвал данный поступок оскорблением тех итальянцев, что потеряли близких в разгар пандемии.
При этом журналисты указывают на то, что мафиози используют коронавирус в своих целях, беря под контроль оставшиеся без средств к существованию компании и предприятия.
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