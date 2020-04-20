Мафия "вооружилась" коронавирусом: В Италии столкнулись с новой проблемой

Итальянская мафия спровоцировала скандал из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщают американские СМИ.

Инцидент произошёл в начале марта на Сицилии. В городе прошли похороны 70-летнего родственника одного из членов ОПГ. При этом в Италии действует запрет на похороны из-за пандемии.

Несмотря на ограничения, около 20 человек шли за катафалком с телом усопшего. Как пишет CNN, председатель регионального комитета по борьбе с мафией Клаудио Фава назвал данный поступок оскорблением тех итальянцев, что потеряли близких в разгар пандемии.

При этом журналисты указывают на то, что мафиози используют коронавирус в своих целях, беря под контроль оставшиеся без средств к существованию компании и предприятия.