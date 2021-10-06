«Мадьяров на ножи!», «Прочь с Украины!»: закарпатским венграм посыпались угрозы

Сотрудники Службы безопасности Украины нашли на Закарпатье крупную партию листовок с текстом: «Мадьяры — паразиты и предатели! Прочь с Украины! Кто не убежит, тот первый! Мадьяров на ножи!». Об этом сообщил Telegram-канал «Шептун».«К чему была приурочена эта акция или что спровоцировало украинских националистов к такому шагу, объяснять не стоит, да? Газовый контракт, заключенный между Россией и Венгрией, еще долго будет поводом для украинской ненависти к венграм. Хотя, казалось бы, причем здесь народ... тем более, проживающий на территории Украины?!» — подчеркивает инсайдер.По мнению авторов Telegram-канала, эти листовки, скорее всего, будут уничтожены, но «патриоты Украины 100% не остановятся и притеснения венгров продолжатся обязательно, теперь уже в каком-нибудь другом ключе».По информации Telegram-канала «Цибуля», военно-политическое руководство Венгрии приняло решение о передислокации из северо-западной части страны в район границы с Украиной нескольких воинских частей национальных сухопутных войск, в том числе подразделение спецназа.«Уже началось обустройство новых военных городков вблизи населенных пунктов Tokaj и Nuiregyhaza. К чему бы это вдруг?» — задались вопросом авторы «Цибули».Ранее политолог и экономист Александр Дудчак прогнозировал, что за газовое «предательство» украинские власти могут попытаться отомстить Венгрии, оказывая дополнительное давление на венгерскую диаспору на территории страны.27 сентября «Газпром» и Венгрия подписали долгосрочный договор о поставках газа в обход Украины. В соответствии с контрактом, венгерская сторона будет получать 4,5 миллиарда кубометров газа в год на протяжении всего срока контракта. Из них 3,5 миллиарда поступят через Сербию и миллиард — через Австрию.1 октября, согласно новому контракту, «Газпром» начал поставки газа в Венгрию в обход Украины через газопровод «Балканский поток» (продолжение «Турецкого потока») и трубопроводы Юго-Восточной Европы.Данное соглашение вызвало недовольство украинской стороны. В МИД заявили, что «удивлены и разочарованы» подобным решением Венгрии.