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Мадуро заявил о лучшем моменте для укрепления отношений с Россией

26 сентября 2019, 02:24  •  66 • Политика
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что настал лучший момент для укрепления отношений с Россией. Такое сообщение он написал в Twitter в среду, 25 сентября.
«Визит в Россию укрепляет наш союз, двустороннее сотрудничество и способствует всестороннему развитию наших народов. Это отношения, основанные на уважении и дружбе, которые мы построили на протяжении 20 лет, и для их укрепления настал лучший момент», — написал Мадуро.
Ранее в среду президент Венесуэлы встретился в Кремле с российским лидером Владимиром Путиным. Мадуро подарил ему копию сабли венесуэльского героя-освободителя Симона Боливара, передает «Интерфакс».
23 сентября сообщалось, что Путин и Мадуро встретятся в ходе заседания Валдайского клуба в Сочи, которое пройдет с 30 сентября по 3 октября. Также у российского лидера запланированы встречи с президентами Казахстана и Филиппин Касым-Жомартом Токаевым и Родриго Дутерте.

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