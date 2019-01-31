Мадуро видеопосланием предостерёг США: "Вы получите наихудший второй Вьетнам"

В видеообращении, которое 30 января выпустил президент Николас Мадуро", он обратился к гражданам страны с просьбой о поддержке и предостерёг США от военной интервенции в Венесуэлу. "Вы получили наихудший второй Вьетнам", - заявил он.

Николас Мадуро обратился к соотечественникам в видеообращении, призвав граждан страны поддержать его в эти трудные дни, противостоять попыткам президента США Дональда Трампа вмешаться в дела Венесуэлы, а также предупредил венесуэльцев о риске американской военной интервенции.

"Мы не допустим, чтобы Латинская Америка стала вторым Вьетнамом. Если США стремятся провести интервенцию, то они получат наихудший для них из всех возможных вариантов повторения Вьетнама", - предупредил он.

Президент Венесуэлы в последнее время - частый гость на военных базах страны. Из этого западные СМИ уже сделали вывод о том, что таким образом Мадуро "пытается показать, что армия по-прежнему на его стороне".

Об этом сообщает "Интерфакс".

Один из основных мотивов провокационных действий США в Венесуэле - это нефть. Об этом журналистам рассказал президент Венесуэлы Николас Мадуро. "США хотят от Венесуэлы получить нефть", - заявил лидер Боливарианской Республики, раскрывая замысел американского президента Дональда Трампа.