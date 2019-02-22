Мадуро согласился принять гумпомощь от ЕС на €2 млрд

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что он и его правительство приняли предложение принять гуманитарную помощь Евросоюза на общую сумму в два миллиарда евро.

Напомним, что ранее власти Венесуэлы отказались принимать собранную на границах страны гуманитарную помощь на общую сумму в два миллиарда евро. В то же время на ее прибытии в страну настаивала оппозиция во главе с Хуаном Гуайдо.

При этом политические противники Мадуро утверждали, что сейчас на грани голодной смерти в Венесуэле находятся порядка 250-300 тысяч человек.

Трансляция обращения Мадуро, в котором он согласился принять гуманитарную помощь Евросоюза, транслировалось через Periscope. По его словам, данное решение было принято по итогам встречи вице-президента Венесуэлы Делси Родригес с представителями ЕС.

"Вице-президент провела важную встречу с контактной группой ЕС и приняла предложение о финансировании на два миллиарда евро по части технической гуманитарной помощи через систему ООН", — сказал Мадуро.