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Мадуро рассказал, как Венесуэла победит "империалистические заговоры"

14 декабря 2018, 06:54  •  69 • Политика
Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ вооруженным силам быть в максимальной готовности, чтобы победить "империалистические заговоры"
Напомним, накануне сообщалось, что лидер боливарианской республики Николас Мадуро выступил с обвинениями в адрес советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, что тот готовил план по его свержению и убийству.
Мадуро заявил, что именно Болтон руководит планом по госперевороту в Венесуэле. Кстати, Мадуро также отметил, что Болтон ищет "рабочую силу" для осуществления своего плана в соседней Колумбии. А самого президента Колумбии Ивана Дуке он назвал "соучастником" этого плана.
"Я отдал приказ всем нашим вооруженным силам быть готовыми и поддерживать максимальный уровень развертывания, - написал Мадуро в своем микроблоге. - Это нужно, чтобы победить империалистические заговоры".
Также он добавил, что все эти меры помогут поддержать мир.

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