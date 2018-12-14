|
Мадуро рассказал, как Венесуэла победит "империалистические заговоры"
14 декабря 2018, 06:54 • 69 • Политика
Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ вооруженным силам быть в максимальной готовности, чтобы победить "империалистические заговоры"
Напомним, накануне сообщалось, что лидер боливарианской республики Николас Мадуро выступил с обвинениями в адрес советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, что тот готовил план по его свержению и убийству.
Мадуро заявил, что именно Болтон руководит планом по госперевороту в Венесуэле. Кстати, Мадуро также отметил, что Болтон ищет "рабочую силу" для осуществления своего плана в соседней Колумбии. А самого президента Колумбии Ивана Дуке он назвал "соучастником" этого плана.
"Я отдал приказ всем нашим вооруженным силам быть готовыми и поддерживать максимальный уровень развертывания, - написал Мадуро в своем микроблоге. - Это нужно, чтобы победить империалистические заговоры".
Также он добавил, что все эти меры помогут поддержать мир.
Подпишитесь на нас
69
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
|
11 декабря 2018, 22:12
|
10 декабря 2018, 07:12
|
13 декабря 2018, 19:24
|
13 декабря 2018, 01:39
|
08 декабря 2018, 20:54
|
09 декабря 2018, 03:24
|
13 декабря 2018, 11:24