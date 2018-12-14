Мадуро рассказал, как Венесуэла победит "империалистические заговоры"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ вооруженным силам быть в максимальной готовности, чтобы победить "империалистические заговоры"

Напомним, накануне сообщалось, что лидер боливарианской республики Николас Мадуро выступил с обвинениями в адрес советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, что тот готовил план по его свержению и убийству.

Мадуро заявил, что именно Болтон руководит планом по госпереворот у в Венесуэле . Кстати, Мадуро также отметил, что Болтон ищет "рабочую силу" для осуществления своего плана в соседней Колумбии. А самого п резидента Колумбии Ивана Дуке он назвал "соучастником" этого плана.

"Я отдал приказ всем нашим вооруженным силам быть готовыми и поддерживать максимальный уровень развертывания, - написал Мадуро в своем микроблоге. - Это нужно, чтобы победить империалистические заговоры".