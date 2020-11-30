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Мадуро рассекретил номер своего мобильного телефона на весь мир
30 ноября 2020, 15:30 • 93 • Политика
Президент Венесуэлы Николас Мадуро не побоялся рассекретить на весь мир номер своего телефона. "Я присоединяюсь к битве идей в WhatsApp и Telegram с номером 04262168871", - написал он у себя в Twitter.
На решительный шаг пошёл президент Венесуэлы Николас Мадуро ради "борьбы за правду о республике и её народе". Глава государства не побоялся на весь мир рассекретить номер своего телефона.
По этому номеру Мадуро теперь можно найти в мессенджерах Telegram и WhatsApp.
"Ага, Венесуэла! Я присоединяюсь к битве идей в WhatsApp и Telegram с номером 04262168871", - написал президент республики у себя в Twitter, предложив включить его в группы.
Под постом тут же появились многочисленные сообщения и скриншоты из мессенджеров в доказательства того, что народ уже стал активно добавлять президента в свои группы.
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