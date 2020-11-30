Мадуро рассекретил номер своего мобильного телефона на весь мир

На решительный шаг пошёл президент Венесуэлы Николас Мадуро ради "борьбы за правду о республике и её народе". Глава государства не побоялся на весь мир рассекретить номер своего телефона.

По этому номеру Мадуро теперь можно найти в мессенджерах Telegram и WhatsApp.

"Ага, Венесуэла! Я присоединяюсь к битве идей в WhatsApp и Telegram с номером 04262168871", - написал президент республики у себя в Twitter, предложив включить его в группы.

Под постом тут же появились многочисленные сообщения и скриншоты из мессенджеров в доказательства того, что народ уже стал активно добавлять президента в свои группы.