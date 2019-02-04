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Мадуро признался в глубокой христианской вере
04 февраля 2019, 04:39 • 45 • Политика
Выступая перед военными накануне приближающихся массивных учений, президент Венесуэлы Николас Мадуро признался в своей глубокой христианской вере.
Военные учения стартуют в Венесуэле 10 февраля. В свете этой даты, а также имея в виду охвативший Боливарианскую Республику политический кризис, президент Мадуро призвал представителей армии сохранять бдительность.
Как солдаты своей Родины, обратился Мадуро к военным, они являются гарантом ее суверенитета. Именно от армии во многом зависит сейчас, останется ли Венесуэла свободной страной или превратится в колонию.
В ходе своего выступления президент Венесуэлы сравнил себя с Иисусом Христом в том смысле, что оба они - рабочие.
Его слова приводятся по сообщению РИА Новости.
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