Мадуро признался в глубокой христианской вере

Выступая перед военными накануне приближающихся массивных учений, президент Венесуэлы Николас Мадуро признался в своей глубокой христианской вере.

Военные учения стартуют в Венесуэле 10 февраля. В свете этой даты, а также имея в виду охвативший Боливарианскую Республику политический кризис, президент Мадуро призвал представителей армии сохранять бдительность.

Как солдаты своей Родины, обратился Мадуро к военным, они являются гарантом ее суверенитета. Именно от армии во многом зависит сейчас, останется ли Венесуэла свободной страной или превратится в колонию.

В ходе своего выступления президент Венесуэлы сравнил себя с Иисусом Христом в том смысле, что оба они - рабочие.

"Я - рабочий, как Иисус, Христос-Спаситель, глубокий христианин - от сердца христианина к нашему Богу", - заявил Николас Мадуро.

Его слова приводятся по сообщению РИА Новости.