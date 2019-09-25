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Мадуро присоединяется к антиамериканской коалиции во главе с Россией - эксперт
25 сентября 2019, 00:24 • 97 • Политика
Как считает Константин Соколов, глава Венесуэлы Николас Мадуро присоединяется к антиамериканской коалиции, которую возглавляет Россия. Это связано с тем, что мир устал от политики Вашингтона.
В современном мире формируется антиамериканская позиция, ибо действия Вашингтона не устраивают большинство стран. Об этом "Полиэксперту" заявил эксперт в сфере геополитики Константин Соколов.
Ранее стало известно о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро планирует провести в Москве переговоры с главой России Владимиром Путиным. Комментируя ситуацию, эксперт отметил, что Мадуро стремится укрепить дружественные отношения с Кремлем.
Действия Каракаса оправданны, ибо он находится под давлением со стороны США, которые покусились на венесуэльские богатства. Альтернативой же Белому дому является Россия и ее союзники по ШОС и БРИКС.
Фактически сейчас в мире формируется оппозиция во главе с РФ, которая противится мировому порядку по версии Вашингтона.
"Этот визит направлен на согласование стратегии и тактики ближайших действий на международной арене", - пояснил он.
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