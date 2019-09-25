Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зеленский встретился с генсеком НАТО
Вакаров срывает покровы! Коррупционные эксперименты Украины РАССЕКРЕЧЕНЫ!
Разрушенную террористами школу в Сирии восстановили на деньги российских верующи...
"Мы не любим Россию": Экс-сотрудник ООН советует Москве зеркально отве...
Главная / Политика

Мадуро присоединяется к антиамериканской коалиции во главе с Россией - эксперт

25 сентября 2019, 00:24  •  97 • Политика
Как считает Константин Соколов, глава Венесуэлы Николас Мадуро присоединяется к антиамериканской коалиции, которую возглавляет Россия. Это связано с тем, что мир устал от политики Вашингтона.
В современном мире формируется антиамериканская позиция, ибо действия Вашингтона не устраивают большинство стран. Об этом "Полиэксперту" заявил эксперт в сфере геополитики Константин Соколов.
Ранее стало известно о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро планирует провести в Москве переговоры с главой России Владимиром Путиным. Комментируя ситуацию, эксперт отметил, что Мадуро стремится укрепить дружественные отношения с Кремлем.
Действия Каракаса оправданны, ибо он находится под давлением со стороны США, которые покусились на венесуэльские богатства. Альтернативой же Белому дому является Россия и ее союзники по ШОС и БРИКС.
Фактически сейчас в мире формируется оппозиция во главе с РФ, которая противится мировому порядку по версии Вашингтона.
"Этот визит направлен на согласование стратегии и тактики ближайших действий на международной арене", - пояснил он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



97
Источник
Похожие новости
24 сентября 2019, 21:09
"Некомпетентные, безграмотные подлецы": В России призвали ответить на визовый демарш США простой рокировкой
25 сентября 2019, 00:24
"Мы не любим Россию": Экс-сотрудник ООН советует Москве зеркально ответить на провокацию США
24 сентября 2019, 12:39
Косачев и несколько сенаторов не получили визы для участия в Генассамблее ООН
24 сентября 2019, 19:09
Песков заявил, что Путин не противник либеральной идеи, но не согласен с ее насаждением
24 сентября 2019, 11:24
Разгул коррупции на Украине помешал Трампу перевести деньги Киеву - WP
24 сентября 2019, 11:24
"Русского хакера" доставили из Грузии в США, не доказав его вину
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 сентября 2019, 00:24
Мы первые в технологиях, которые никому не нужны
25 сентября 2019, 00:24
Африканец стал миллионером и решил помочь соотечественникам, но они убили его
25 сентября 2019, 00:09
Россия не намерена расширять список поставщиков газа на Украину
25 сентября 2019, 00:09
Трамп разрешил опубликовать расшифровку своего разговора с Зеленским
25 сентября 2019, 00:24
"Неопытный свидетель и невольный фигурант": Зеленский загнал себя в ловушку...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 сентября 2019, 02:39
"Уедут так уедут": Как Украина втянула Канаду в протест против крымчан
19 сентября 2019, 14:24
"Я в восхищении": США лучше всех прорекламировали русские С-300 и С-400 - эксперт
20 сентября 2019, 03:24
"Не прокачивать ничего!": Политолог объяснил, кто стоит за резко воспрявшим Киевом в «газовом вопросе»
21 сентября 2019, 08:24
«Не могут смириться с отставанием»: как конгресс США намерен противодействовать российскому гиперзвуковому оружию
21 сентября 2019, 18:24
И пошла в совхозе служба!
23 сентября 2019, 22:09
«Справляемся вместе»: как живёт 21-летняя девушка, усыновившая шестерых братьев и сестру
20 сентября 2019, 00:09
"Имена!" Немецкий следователь поставил опасный ультиматум Нидерландам по МН17
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.