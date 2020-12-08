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Мадуро приготовился к встрече с Путиным, назвав даты и место
08 декабря 2020, 15:05 • 49 • Политика
Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил своего коллегу Владимира Путина за участие российских наблюдателей в минувших выборах в республике и приготовился к встрече с ним. Мадуро назвал возможные даты предстоящей встрече с Путиным и место - это Москва.
Слова благодарности в адрес своего коллеги Владимира Путина передал президент Венесуэлы Николас Мадуро на встрече с российской делегацией наблюдателей, которые приняли участие в прошедших в минувшее воскресенье парламентских выборах в республике.
Трансляция встречи шла в YouTube-аккаунте Мадуро.
Кроме того, политик высказал надежду на встречу с президентом России, назвав вероятные её даты и место проведения. Президент Боливарианской Республики полагает, что эта встреча может пройти в Москве в апреле - мае или же в июне следующего года.
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