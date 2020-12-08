Мадуро приготовился к встрече с Путиным, назвав даты и место

Слова благодарности в адрес своего коллеги Владимира Путина передал президент Венесуэлы Николас Мадуро на встрече с российской делегацией наблюдателей, которые приняли участие в прошедших в минувшее воскресенье парламентских выборах в республике.

Трансляция встречи шла в YouTube-аккаунте Мадуро.

Кроме того, политик высказал надежду на встречу с президентом России, назвав вероятные её даты и место проведения. Президент Боливарианской Республики полагает, что эта встреча может пройти в Москве в апреле - мае или же в июне следующего года.