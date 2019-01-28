Мадуро придется несладко: Хазин назвал действенный метод России дать пощечину США

Россия может отвесить США пощечину за венесуэльский сценарий, разыгранный Вашингтоном, чтобы вновь взять под контроль латиноамериканскую страну. Как отмечает экономист Михаил Хазин, в случае применения РФ действенного метода в отношении американского провокации лидер Венесуэлы Николас Мадуро даже может сохранить свой пост. Ему придется несладко с проведением реформ, но власть будет при нем, уверен эксперт.

Россия может создать проблемы США на их "заднем дворе", каковым они считают Венесуэлу. По мнению политического эксперта и экономиста Михаила Хазина, Венесуэла, которая стала для США площадкой для подконтрольной революции, крайне зависит от бизнес-элит, которые в свою очередь, тесно связаны с наркокартелями.

Решив поднять народ против Мадуро США активизировали "старую элиту" - обслугу былых олигархов. Однако, подчеркивает Хазин, Россия может создать Вашингтону проблемы.

К примеру, Москва может использовать инструменты Вашингтона против него самого. В частности, одним из действенных методов является обвинение всех проамериканских политиков в странах Средней Азии в торговле наркотиками.

Как отмечает эксперт, чтобы оказать еще более сильное воздействие, Москва могла бы подключить Китай и Индию, и тогда Мадуро вполне может даже удержаться у власти. Однако, уточняет специалист, венесуэльскому лидеру, по всей видимости, придется несладко с проведением реформ.

При этом всем, борьба за Венесуэлу носит стратегический характер, поскольку вслед за Венесуэлой могут вовлечься в конфликт Перу и Бразилия. Политические поражения США на "заднем дворе" могут привести к серьезным экономическим проблемам.

И если Мадуро будет стремится дотянуть до этого мирового экономического обвала, то Вашингтон будет стараться прикладывать всяческие усилия, чтобы не допустить подобного сценария, передает "Политэксперт".