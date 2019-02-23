Мадуро потерял контроль над границей. LIVE

Тем временем, в столице Венесуэлы Каракасе проходит масштабная акция протеста. Здесь собрались как сторонники оппозиции, так и сочувствующие местным властям.

Те, кто выступает за отставку Мадуро (а их, по оценкам корреспондента ТАСС, около 50 тыс. человек), стекаются к военному аэропорту в районе Ла-Карлотта в Каракасе. Несмотря на то что оппозиционеры скандируют оскорбительные лозунги в адрес действующей власти, обстановка пока что оценивается как спокойная, столкновений нет.