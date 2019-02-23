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Мадуро потерял контроль над границей. LIVE
23 февраля 2019, 23:09 • 165 • Война
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22:19
Вместе с тем на границе Венесуэлы и Колумбии неспокойно. Сторонники оппозиции прорвали кордон полиции на пограничном мосту имени Сантандера и прошли на территорию Венесуэлы.
22:11
Венесуэла разрывает дипломатические отношения с Колумбией, заявил Николас Мадуро.
22:10
Тем временем, в столице Венесуэлы Каракасе проходит масштабная акция протеста. Здесь собрались как сторонники оппозиции, так и сочувствующие местным властям.
Те, кто выступает за отставку Мадуро (а их, по оценкам корреспондента ТАСС, около 50 тыс. человек), стекаются к военному аэропорту в районе Ла-Карлотта в Каракасе. Несмотря на то что оппозиционеры скандируют оскорбительные лозунги в адрес действующей власти, обстановка пока что оценивается как спокойная, столкновений нет.
21:57
Кроме того, Ареаса обвинил Колумбию и США в нарушении устава ООН.
«Начиная с шоу пропаганды, организованной на границе, власти США и Колумбии нарушили практически все принципы и цели устава ООН. Международное сообщество наблюдает за ними, и в ООН будут предприняты соответствующие меры», — пообещал глава МИД Венесуэлы.
21:45
«Учреждения ООН и Международный Красный Крест не участвуют в шоу США и Колумбии на границе [Венесуэлы] по простой причине: совершенно очевидно, что эта акция имеет политические цели, ни в коем случае эту акцию нельзя назвать гуманитарной», — написал в твтиттере министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса.
21:35
В то же время венесуэльские ВМС отправились на перехват судна с гуманитарной помощью, которое направляется из Пуэрто-Рико.
«Внимание, шесть кораблей боливарианских ВМС, в том числе фрегат F-22 и два патрульных катера, отправились на перехват судна с гуманитарной помощью, идущего в Венесуэлу из Пуэрто-Рико», — написал в твиттере журналист Виктор Амайя.
21:22
Один из венесуэльских генералов заявил о переходе на сторону оппозиции. Это Уго Энрике Парра Мартинес, который признал Хуана Гуайдо президентом республики.
21:10
Гуайдо, тем не менее, не теряет надежды заручиться поддержкой военных и призывает из «сделать правильный исторический выбор». «Переходите на сторону конституции. Сегодня Венесуэла нуждается во всех нас. Это борьба всех венесуэльцев за всех нас», — добавил Гуайдо. Правда, не до конца понятно, почему он считает себя «стороной конституции».
20:59
Несмотря на то что военные в Венесуэле остаются на стороне Мадуро, Хуан Гуайдо заявил, что часть чиновников из администрации действующего президента покинули страну и бежали в Турцию. «Узурпатор [Никола Мадуро] сегодня имеет в наличии только убийства в штате Боливар, солдат, которые его не признают, и высокопоставленных чиновников, которые его осуждают или уже уехали в Турцию», — написал Гуайдо в твиттере.
20:46
Тем не менее, телеканал Globo заявил, что грузовик с гумпомощью не смог проехать на территорию Венесуэлы и вернулся обратно в Бразилию.
По данным телеканала, грузовик смог проехать лишь до той точки, где его остановили военные и не пропустили вглубь страны.
20:37
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, также заявила, что попытки доставить американскую гуманитарную помощь в Венесуэлу — провокация. Попытки «прорыва» через границы будут вынуждать пограничников и военнослужащих «применять силу», подчеркнула она.
20:25
Дата 23 февраля возникла тоже не просто так. Сегодня истекает срок, который президент США Дональд Трамп поставил для венесуэльских военных, чтобы пропустить гуманитарную помощь на территорию своей страны.
«Пропустите гуманитарный конвой США и будете амнистированы, или потеряйте все. Если вы выберете первый путь, то поможете создать безопасное и благополучное будущее для всего народа Венесуэлы. Если вы выберете второй путь и будете поддерживать Николаса Мадуро, то не найдете ни убежища, ни легкого выхода, ни пути назад», — заявил Трамп 18 февраля.
20:13
«Гуманитарная помощь» — это предлог для масштабной провокации на колумбийско-венесуэльской границе, заявлял ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
«Находясь в некотором провокационно угаре, наши американские коллеги, готовящие сейчас вопиющую несомненную провокацию <…>, назначенную на 23 февраля, слишком учлеклись заявлял он.
20:01
Мадуро отказался принимать гуманитарную помощь от США, поскольку опасается провокаций со стороны Вашингтона. При этом Мадуро согласился на поставку в страну гуманитарных грузов из Евросоюза.
19:55
Впрочем, ситуация развивается достаточно негативно для Мадуро не только на бразильском направлении. Сегодня днем венесуэльские военные получили приказ развернуть силы на границе с Колумбией.
«Во исполнение инструкций главнокомандующего Мадуро наш командир Ремихьо Себальос приказал Вооруженным силам оперативно развернутся на границе с Колумбией, чтобы защищать мир и безопасность народа через закрытие границы», — говорится в сообщении.
19:50
Позже факт прохождения грузовика подтвердил Гуайдо.
«Внимание, Венесуэла! Объявляем, что уже проехал перовый груз гуманитарной помощи через нашу границу с Бразилией. Это большое достижение», — написал политик в твиттере.
19:45
Добрый вечер, дорогие читатели «Газеты.Ru».
Противостояние в Венесуэле между избранным президентом Николасом Мадуро и лидером местного парламента Хуаном Гуайдо, объявившим себя главой государства, вошло в новое обострение.
Назначенная Гуайдо послом Бразилии Мария Тереса Беландрия заявила, что первый грузовик с гуманитарной помощью проехал в субботу через границу Бразилии в Венесуэлу. По сути, это означает, что Мдуро потерял контроль над границами, поскольку ранее он приказал закрыть именно этот участок границы.
Мы следим в режиме онлайн, как развиваются события в Венесуэле.
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