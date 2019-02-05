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Мадуро отказался воспользоваться амнистией Гуайдо по совету Болтона

05 февраля 2019, 22:54  •  100 • Политика
Президент Венесуэлы Николас Мадуро ответил на призыв советника президента США Джона Болтона выйти на покой, воспользовавшись обещанием амнистии от самозваного лидера страны Хуана Гуайдо. Венесуэльский лидер отметил, что слова Джона Болтона говорят о презрении Белого дома "ко всем народам мира".
По словам Мадуро, он намерен уйти в отставку в 90 лет и отдыхать в компании своих "внуков и правнуков".
Ранее Джон Болтон написал в своем Twitter, что желает 56-летнему президенту Венеcуэлы скорее уйти в отставку, чтобы насладиться покоем "на пляже вдалеке от страны". Кроме того, Мадуро стоит воспользоваться предложением Гуайдо об амнистии, добавил Болтон. "Чем скорее, тем лучше", - подчеркнул он.
Венесуэльский лидер в своем ответе заявил, что слова Джона Болтона говорят о презрении Белого дома "ко всем народам мира". Кроме того, Мадуро пообещал, что в случае вмешательства США понесут невосполнимые потери в военном и человеческом плане.
Об этом лидер Венесуэлы заявил в интервью телеканалу RT.

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