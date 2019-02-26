Мадуро не приказывал стрелять по "троянскому коню" гуманитарному конвою из Бразилии - глава МИД Венесуэлы

Министр иностранных дел Венесуэлы заявил, что Мадуро не отдавал приказа нацгвардии стрелять по мирному населению . Он также назвал гуманитарный груз их Бразилии "троянским конем".

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреас заявил, что глава государства Николас Мадуро не отдавал приказ стрелять по мирному населению. Речь идет об инциденте на границе с Колумбией И Бразилией.

Арреас назвал это "спектаклем" .

"Это было шоу. Там были сотни журналистов" — говорит глава МИД Democracy Now, назвав "троянским конём" гуманитарный груз для Боливарианской республики.

Он также заявил, что правоохранительные органы ло сих пор не знают, как погибли те люди и кто вел обстрел.

Первый грузовик с гуманитарной помощью из Бразилии приехал 23 февраля, но до пункта назначения так и не добрался — был атакован пулями и коктейлями Молотова неизвестными людьми.