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Мадуро дал новый повод США напасть на Венесуэлу

22 февраля 2019, 21:09  •  156 • В мире
Президент Венесуэлы закрывает границу с Бразилией, Колумбией и тремя Карибскими островами. Остановит ли это гуманитарную интервенцию или станет поводом к войне с США?
Автор:
Гасанов Камран
Президент Венесуэлы Николас Мадуро всеми способами пытается остановить доставку гуманитарной помощи в страну. С этой целью он закрывает границы с тремя островами в Карибском море и Бразилией, то же самое Мадуро собирается сделать с Колумбией. Именно с этих направлений должен последовать груз с продуктами первой необходимости.
За этой гуманитарной интервенцией стоят США и их союзники в регионе. Главным образом, Колумбия и Бразилия. В Колумбии уже приземлился американский военный самолёт. Доставленный груз уже движется к границе Венесуэлы. Что касается Бразилии, то она готова поддерживать оппозицию собственными силами.
Цель всей этой операции состоит в том, чтобы лишить Мадуро поддержки населения. В лице Хуана Гуайдо США уже создали альтернативное правительство Венесуэлы. Но новое правительство без денег — нелегитимно. Поэтому США подкрепляют его легитимность с помощью материальной поддержки.
Сегодня Гуайдо отдал «первое распоряжение» на посту временно исполняющего обязанности президента: он приказал пропустить гуманитарные грузы. Ранее он обещал лично участвовать в их приёме и собрать для этой цели миллион граждан.
Стоит отдельно отметить, что в отправляемом грузе, помимо продуктов питания, может быть и вооружение. На сегодняшнем брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что США планируют закупить в Восточной Европе крупную партию вооружений: крупнокалиберные пулемёты, подствольные и автоматические гранатомёты и переносные ЗРК. Если оппозиция получит посылку, то это прямой путь к гражданской войне.
Посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса. Фото: www.globallookpress.com
Сопротивление Мадуро этой гуманитарной интервенции может привести к обострению ситуации. В интервью Царьграду посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса предупредил, что некоторые силы будут провоцировать армию на применение насилия.
Это (гуманитарная операция — прим. Царьград) повод для того, чтобы пересечь границу и спровоцировать наши вооружённые силы. Может случиться такое, что с их стороны откроют огонь против наших ВС или против гуманитарной помощи. А потом скажут, что это сделали мы. Они проделывали это во многих странах: на Украине, в Ливии,
— отметил посол.
Стычки могут начаться уже 23 февраля — это день пересечения грузов венесуэльско-колумбийской границы.
«На 23 февраля намечена опасная масштабная провокация, подстрекаемое и руководимое Вашингтоном пересечение границы Венесуэлы так называемым гуманитарным конвоем, чреватое столкновениями сторонников и противников и формирующее удобный предлог для силовой акции по отстранению от власти нынешнего легитимного президента страны», — сказала Захарова.
Сопротивление проходу автоколонн может привести к человеческим жертвам. Западные телеканалы тут же начнут бить в набат и кричать о кровавом режиме Мадуро. Найдут какого-нибудь мученика и с утра до ночи будут транслировать его фото. Такую схему США уже обкатывали в Сирии и других странах. Чтобы оправдать ракетные удары по Дамаску, «Белые каски» сняли постановочный фильм о химической атаке армии Башара Асада.
Фото: www.globallookpress.com
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Кровопролитие на венесуэльско-колумбийской границе также даст Трампу карт-бланш для начала военной интервенции. Американцы уже сосредоточили свой спецназ и боевую технику в Колумбии. Военная операция США приведёт к настоящей катастрофе. Погибнут тысячи людей, миллионы — превратятся в беженцев, а экономика Венесуэлы погрузится в хаос.
Сможет ли Россия этому что-то противопоставить? Это вопрос, на который пока ни у кого нет ответа. Во всяком случае, большинство российских экспертов говорят, что Венесуэла слишком далеко от Москвы, чтобы повторять там сирийский опыт. Максимум Россия может поддержать Мадуро оружием в случае американской агрессии.
Так что в этой ситуации оптимальный выход — это вместе с Китаем, Индией и Турцией в рамках ООН организовать масштабную гуманитарную миссию. Она не только спасёт венесуэльцев от голода, но и помешает США разрушить ещё одно богатое нефтью государство.

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